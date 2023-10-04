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台中國慶首見熱氣球、巨幅國旗 邀城市英雄領唱國歌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府雙十節上午6點半發放限量國慶紀念品「開罐器冰箱貼」及小國旗。圖／民政局提供
台中市府雙十節上午6點半發放限量國慶紀念品「開罐器冰箱貼」及小國旗。圖／民政局提供

台中市府10月10日112年國慶升旗典禮，將在台灣大道市政大樓府前廣場舉行。市府今公布3大活動亮點，邀U12世界盃選手葉壘、羅宇彥及陳昶叡，搭配消防局特搜大隊搜救犬「腿腿」與「Melody」，60名消防人員展護巨幅國旗進場。另有迷你熱氣球首度移師市府廣場展演。

民政局長吳世瑋表示，今年升旗典禮以「閃耀台中、綻放幸福」為主題，活動主視覺採紅藍白「國旗三原色」，雙十主LOGO以國旗元素藍、紅雙色交織而成。

今年國慶紀念品「開罐器冰箱貼」，也融入國旗視覺，升旗典禮當日上午6點30分限量發放。

吳世瑋指出，領唱國歌特別邀請今年榮獲U12世界盃少棒錦標賽亞軍成員，台中中山國中葉壘、羅宇彥及陳昶叡，為中華隊化解危機，保持連續7屆U12前3名的優良傳統，世界唯一。

另是台中搜救英雄，其中搜救犬腿腿、Melody曾加入台灣搜救隊伍，在土耳其與敘利亞強震災情中，遠赴土耳其馳援，努力尋找生還者，英勇表現讓人佩服。60位消防員、義消夥伴、婦宣志工與消防役男展護巨幅國旗。

今年升旗典禮由光華高工樂儀隊演揭開序幕，並由石岡、外埔、南屯及大雅區等4區吉祥物引領與會者進場，另有台中少兒人聲樂團及妙璇舞蹈演出。

民政局說明，今年國旗插掛數量達1萬6000多面，是去年的兩倍，整個10月處處可見壯麗旗海。

國旗 搜救犬 國慶

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