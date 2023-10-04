高鐵彰化銜接台鐵田中支線地方有異見 說明會場面火爆

「高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫」規劃說明會今天在田中火車站舉行，連接高鐵彰化站的台鐵田中支線總長3.1公里，總經費29億多元，預計2029年可完工營運。不過會中國民黨籍彰化立委參選人鄭俊雄有不同意見，與民進黨立委陳素月火花四射，場面一度火爆。

立委陳素月今天邀集交通部鐵道局、台鐵局官員舉辦規劃說明會，鄭俊雄與前立委陳朝容會中有不同意見，陳素月要求「尊重專業」，鄭俊雄則喊出「不然來辯論」，陳素月也回應說「好啊，辯論啊，我怕你哦」，場面一度緊張。

陳素月表示，目前全國僅有台鐵彰化田中站和雲林虎尾站和高鐵沒有共構，而台南沙崙站和新竹六家站雖未共構，但以台鐵支線方式來接駁，台鐵田中站與彰化高鐵站也是要以支線方式銜接，目前已完成綜合規劃，通過核定，開始做細部規劃，未來也能串連集集支線，讓南彰化與南投鄉親們交通更便利。

鄭俊雄與陳朝容均質疑目前規劃案表示，台鐵都在高架化，連屏東縣也都高架化，交通部規劃的田中支線卻反其道而行，未將田中支線高架化。而支線行經的復興路與員集路是市區主要幹道，若再增建支線，民眾需久候平交道，未來不就「等瘋了」。

鄭俊雄建議，在田中鎮與社頭鄉增設轉運站，讓台鐵捷運化，並爭取纜車或空中走廊進出轉運站，未來還能成為網紅景點，相較交通部原案，減少經費21億以上。

台鐵局副局長陳仕其表示，台鐵也有評估過地方設轉運簡易站意見，但因腹地太小，且緊臨高鐵橋墩，並不適合設站。陳素月說，地方所提簡易站周圍並無公有地，需大量徵用民地，且簡易站與雙義路距離不到一千公尺，依規定若有車輛進站時，都需在路口放下柵欄警示，也會造成當地交通問題。