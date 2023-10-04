北漂族注意！台中高鐵國慶焰火+收假潮 尖峰時段曝光

台中高鐵站區在本月1日中秋節連假現收假潮，自由座大排長龍外溢到站外，讓北漂族傻眼，緊接著國慶日連假，台中市警局烏日分局因應國慶焰火在台中的遊客加上收假潮，推估運量不亞於中秋連假，尖峰時段為當天晚間6時至11時，今公布國慶交通疏導重點，分6區、新增2處下車點，當天安排逾百名警力、義消和保全人員等疏導交通。

警方說，根據往年經驗，連假交通尖峰期間，若發生台74線東西行向壅塞回堵後，將連動造成站區周邊道路壅塞，呼籲民眾多利用捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，由台鐵新烏日站進入，節省寶貴時間，若搭乘計程車遇違規攬客，請立即打110報案。

警方說明，國慶日為國慶連假最後一日，加上觀賞國慶焰火遊客潮，為因應台中高鐵站區將湧入車潮，烏日警分局超前布署先在10月1日（周日）中秋節連續假期最後一日實施高鐵站區交通疏導壓力測試，採分6區、新增2處下車點，除原有的站區二樓外，新增站區一樓，以及站區二路等2處下車點，當天順利疏導近33.8萬人次。

警方指出，經檢討後，烏日警分局在10月6日(周五)及10月10日(周二)兩日，布署警、民力交通崗，並與高鐵公司實施站區周邊道路分流措施，其中國慶日也以中秋連假最後一天模式，當天分6區、新增2處下車點，呼籲民眾注意引牌及配合疏導人員交通指揮。

烏日分局建議民眾行駛高鐵台中站周邊道路，分流行駛替代道路如下：

一、 南投民眾，中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出高鐵台中站。

二、 彰化民眾，王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路進出高鐵台中站。

三、 台中民眾，台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路(建國路、學田路、中山路等平面道路)進出高鐵台中站。