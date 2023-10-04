AIT處長孫曉雅訪彰化 與縣長王惠美互邀投資設廠

美國在台協會處長孫曉雅今天上午率經濟組團隊拜會彰化縣政府，與彰化縣長王惠美就產業貿易、供應鏈合作和企業交流等多項議題交流，王惠美指出，彰化縣的產業聚落多元且健全，可提供美國業者一站購足的需求，加上彰化的地理位址與環境更是美商投資設廠的最佳選擇，可便利供應台灣需求與就近出口到亞洲市場。

雙方會議中探討彰化縣施政優先政策、教育資源與政策及經濟發展優勢等議題，並就交通、建設及產業三大面向進行廣泛意見交流，王惠美期盼彰化縣能成為美國企業供應鏈的關鍵合作夥伴；孫曉雅指出，台灣是她外派的第一個單位30年前來過鹿港，印象很深刻，彰化中小企業蓬勃，歡迎到美國投資設廠。

王惠美表示，彰化縣是台灣傳統產業重鎮，食衣住行育樂醫等生活各層面產品都可在彰化找到合作夥伴，如水五金、自行車及汽機車零組件、精密機械、紡織品，締造許多隱形冠軍。特別是美國業者進行供應鏈調整的過程中，彰化縣業者具有跨國生產布局、彈性韌性製造能力和創新設計構想，絕對是美國業者的最佳合作對象。

王惠美也期許未來有更多的機會，跟美國政府及地方州郡進行各種教育、文化等交流，加深彼此緊密關係，希望雙方後續可針對關鍵產業投資美國市場進行研討，進一步促進台美產業合作。

會後，王惠美以在地特色小吃招待孫曉雅一行人，分享彰化建縣三百年的歷史文化、和各類慶典活動，讓美國在台協會進一步瞭解彰化深厚的人文底蘊與藝術。