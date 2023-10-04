影／綠批預算浮編主張退回 盧秀燕：中央唯一調升財政評比

台中市府113年度總預算暨附屬單位預算案通過一讀，歲入2772.69億元、歲出2102.41億元。民進黨議員批預算虛編、保留數高，顯示執行不力，主張退回重編。市長盧秀燕說，中市財力由六都第三躍升為二級，是全國唯一升級，另保留數從她上任前的兩位數，已達個位數。議長張清照宣布，全案通過一讀，將送各委員會審查，另延會討論總預算案。

財政局長游麗玲、主計處長林淑勤今在議會報告，113年度歲入預算總額1681.21億元，歲出預算總額為1775.71億元，歲入歲出差短94.50億元，較112年度減少0.5億元。另附屬單位預算案收入規模為1351.96億元，支出規模為996.98億元，收支賸餘是354.98億元。

台中市整體預算規模依往年計算，113年度為2772.69億元，較112年度2355.22億元，增加417億。但因內含公務預算補助教育發展基金、容積代金基金及實施平均地權基金補助公務預算等重複編列，經扣除後整體支出規模淨額為2102.41億元。

民進黨議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、張芬郁聯合質詢，陳淑華說台中市預算虛列，爆增417.48億元，批市府預算保留數高，顯見不是浮編虛列就是執行力低，4人主張退回重編。另指出多項重大建設增加大筆經費，市府說不清楚，甚至「偷偷摸摸」，例如會展中心、綠美圖、台中流行影視中心、水湳轉運中心及台中巨蛋等，都是如此。

議員李天生說，台中市各大營業基金，例如中捷預估明年賠7.3億、今年賠7.2億，這樣下去變錢坑，他要求市府應設法止血。

市長盧秀燕說，前年開始中央就把台中市財政調升為二級，是全國唯一被升級的，可見預算核實且支出允當。至於預算保留數，在她上任前是12.45%，她任內比例都是個位數，去年是8%，是台中縣市升格以來最低。市議員劉士州、賴義煌表示，盧秀燕施政民調高，全國治安第一、生活質感首善之都，鼓勵市府團隊繼續加油。