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謝志忠控卡國防 江啟臣陣營：審查預算為立委職責

中央社／ 台中4日電
民眾黨中八選區立委參選人謝志忠(右)今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「江啟臣不要模糊焦點！下架江啟臣！」。 報系資料照/記者林佩均攝影
民眾黨中八選區立委參選人謝志忠(右)今與南投縣一選區立委參選人蔡銘軒召開記者會，高聲疾呼「江啟臣不要模糊焦點！下架江啟臣！」。 報系資料照/記者林佩均攝影

民進黨台中立委第8選區參選人謝志忠今天表示，國民黨籍立委江啟臣要求公開國防機密為由凍結預算，假審查卡國防。江啟臣服務處回應，審查預算為立委職責，不要混淆視聽。

民進黨台中立委第8選區（豐原區、東勢區、石岡區、新社區、和平區）參選人謝志忠以及民進黨南投縣立委第1選區（埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉）參選人蔡銘軒今天在豐原召開記者會。

謝志忠表示，江啟臣的提案書內容清楚指出「僅於國會之機密會議中揭露，是否符合預算公開透明原則，不無疑義。」國防部將相關資訊列為機密會議討論，江啟臣以機密不公開為由凍結預算，根本是卡國防而凍結預算，不要假審查預算之名，行阻礙國防發展之實。

蔡銘軒指出，立法院內還有多少「馬文君們」，不是把機敏資料抄錄帶走的，就是只因進度列為機密就提案凍結，把錯的人送進立法院不只是地方建設落後，連安身立命的家園都有可能被賣掉。

江啟臣服務處發言人王昱翔透過文字稿回應，根據立法院第10屆第2會期外交及國防委員會第14次全體委員會會議議事錄，藍綠立委共同提案凍結「新式高教機」預算新台幣1億元，「民進黨立委蔡適應、羅致政、趙天麟等人也是阻撓國防發展嗎？」

王昱翔指出，昨天在立法院院會的中央政府總預算質詢，行政院長陳建仁表示「立委審查預算是法定職責」，國防部長邱國正說明「潛艦國造計畫是公開預算」，呼籲不要混淆視聽，人民納稅錢不容濫用，國防安全更要確實監督，這是憲法明定立法委員的職責。

江啟臣 民進黨 立法院

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