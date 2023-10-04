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小犬來襲 南投縣畫三大管制區、新武界橋變形管制

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉新武界橋8月因濁水溪洪沖刷，橋墩受損，橋面上下起伏變形。圖／讀者提供
仁愛鄉新武界橋8月因濁水溪洪沖刷，橋墩受損，橋面上下起伏變形。圖／讀者提供

小犬颱風來襲，南投縣政府公告山區、水域及土石流潛勢溪流三個管制區禁止進入，仁愛鄉新武界橋在卡努颱風期間，濁水溪洪沖刷橋墩受損，橋面成波浪狀凹陷，將派員管制，縣府提醒民眾禁入管制範圍，違者將處5萬元以上，25萬元以下罰款。

南投縣府公告，至10月6日22時止，玉山國家公園、太魯閣國家公園登山路線；濁水溪流域、烏溪流域；南投縣土石流潛勢溪流，劃定為管制區。

管制區內禁止民眾從事登山、健行活動；河川水域禁止水上活動、釣魚、撿石頭、搶救農作物，或其他類似活動，違反公告規定，依災害防救法第55條可處5萬元以上25萬元以下罰款。

南投縣災害應變中心也請縣府觀光處和杉林溪、溪頭、東埔、日月潭、清境、廬山等風景區旅宿業者聯繫，掌握住宿、滯留的旅客人數；工務處研議新武界橋派駐管制通行保全人員，並在颱風期間，吊掛紐澤西護欄，於夜間封橋之可行性，避免影響通行安全。

南投 小犬颱風

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