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影／豪宅建案鷹架「從天而降」險砸人 中市府怒開罰

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中南屯一處建案工地昨天上午8時，驚傳一支「ㄇ字型鷹架」從天而降，險砸中名上班女騎士。圖／當事人提供
台中南屯一處建案工地昨天上午8時，驚傳一支「ㄇ字型鷹架」從天而降，險砸中名上班女騎士。圖／當事人提供

台中南屯一處建案工地昨天上午8時，驚傳一支「ㄇ字型鷹架」從天而降，僅差一個車身距離，就險砸中一名機車女騎士；她將這段畫面放在網路上，認為在捷運公安問題後，是否該更加要求工地安全？否則這件事件，可能就是條人命。中市都發局表示，將依法裁處1.8萬元，並限期2日內改善，若再有物料掉落，將勒令停工改善。

據了解，該建案為國泰THE PARK，為地下3層、地上23層集合住宅新建工程；經都發局調查，該工地不慎掉落鷹架配件，無人員受傷，工地也於10分鐘內移除，已涉及違反建築法規定，依法裁處1.8萬，近期也將再赴現場稽查，若有違反建築法，將依法裁罰。

女騎士發文指出，昨早上班時差點被掉落鐵建砸到，很幸運沒有任何人受傷，但經捷運事件公安後，是否該更要求工地安全？這種高度跟重量的鐵件若砸到人，可能就是條人命，希望能有更多人去要求建設公司、政府更加重視工程安全。

都發局表示，本市建築工地除依建築法規定應有維護安全、防範危險之適當設備或措施外，亦應依照營造安全衛生設施標準，做好營造工程風險評估，避免類似意外再度發生。另都發局亦將針對該工地，於後續加強稽查。

台中南屯一處建案工地昨天上午8時，驚傳一支「ㄇ字型鷹架」從天而降，險砸中名上班女騎士。圖／當事人提供
台中南屯一處建案工地昨天上午8時，驚傳一支「ㄇ字型鷹架」從天而降，險砸中名上班女騎士。圖／當事人提供

建築 公安 機車騎士 台中市

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