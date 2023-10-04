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颱風夜還有人回不了家 民代通報員警和社工帶一對母子回家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊啟邦昨晚通報台中市警局大甲分局和社工，協助在土地公廟的一對母子回家。圖／取自市議員楊啟邦臉書
台中市議員楊啟邦昨晚通報台中市警局大甲分局和社工，協助在土地公廟的一對母子回家。圖／取自市議員楊啟邦臉書

一對身心障礙母子昨晚在強風下，躲在台中市大甲區一間土地公廟避風雨，市議員楊啟邦接到通報，請警方和社工到場協助，警方查出這位母親外出尋子，兒子卻不肯回家，母親只好與子在土地公廟待了3天。

台中市大甲警分局今天說明，台中市議員楊啟邦昨晚打電話到大甲分局西岐派出所，詢問在大甲區光明路一間土地公廟的母子，是否為該所轄區民眾。

大甲派出所和西岐派出所員警到場，發現57歲陳婦與38歲兒子是西岐所協尋常客，經在場台中市社會局社工檢視男子腳部有受傷且已長膿包，員警立即通報消防局派救護車到場，協助將男子送到大甲光田醫院就醫治療。

陳婦因一時緊張，排便到褲子，社工及鄰長立即將她帶到附近民宿，幫忙她清洗及提供乾淨衣物，員警再開車載陳婦返家團圓。

據了解，陳婦與兒子都有身心障礙手冊，這對母子喜歡參加宮廟活動，常離家，她丈夫多次報案協尋，中秋節當天兒子離家，丈夫請妻外出尋子，陳婦在土地公廟找到兒子，兒子卻不願回家，母子在土地公廟已待3天，都有善心人士提供飲食。

市議員楊啟邦昨晚在臉書寫，「颱風夜還有人回不了家」，他說剛回到家準備休息，有民眾打電話通知，有一對母子在土地公廟住了大概3天，他連絡社會局請社工一起到現場了解，也聯絡里長王生源協助，楊啟邦說，感謝社工、消防隊員和警員的協助，讓這對母子在颱風來襲前可以回家。

台中市議員楊啟邦昨晚通報台中市警局大甲分局和社工，協助在土地公廟的一對母子回家。圖／取自市議員楊啟邦臉書
台中市議員楊啟邦昨晚通報台中市警局大甲分局和社工，協助在土地公廟的一對母子回家。圖／取自市議員楊啟邦臉書

社工 台中市

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