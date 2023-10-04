影／小犬颱風風漸強 台電扛機具台中山區待命

今年第14號中度颱風「小犬」逼近台灣，中央氣象署已發布海、陸颱風警報，今早台中市明顯風勢增強，多處路樹倒塌。為防範颱風造成山區道路中斷，台電台中區處已預備搶修人力、機具及設備，提前到梨山、和平區等偏遠山區待命，第一時間搶修。

台電呼籲，民眾應加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電；若在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己撿拾或碰觸，以免觸電風險。

台電多年前已建置配電自動化系統，能即時示警配電線路是否故障，用戶無須再通知；若發生停電事故，可使用「台灣電力 APP」停電報修功能，或登入「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，或台中區處市區巡修課停電通報電話 04-22256871 ，通報停電資訊。