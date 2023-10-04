小犬帶來強風 彰化路樹倒、路燈歪斜嚇壞路人

小犬颱風來襲，彰化昨天晚上開始就出現陣陣強風，今天上午芬園鄉彰南路3段13巷口附近發生路樹倒塌，甚至在上午上下班課尖峰時段，彰化火車站前的路燈突然傾倒，因被電線勾住才沒直接倒向人車往來頻繁的道路上；經警方通報，目前都已排除狀況，沒有人員傷亡。

警方指出，上午7點多在芬園鄉彰南路3段13巷口附近，一棵路樹倒塌，佔據整個車道，巡邏員警前往現場處理，先擺放交通錐警告往來車輛，並現場指揮管制，也通知芬園鄉公所清潔隊到現場處理，路樹最後在7時50分清除完畢。

上午7時54分也有民眾報案，在彰化市中正路2段與三民路路口一處路燈倒塌傾斜，員警前往現場察看，發現路燈因強風吹倒，垂掛在電線上，彰化市公所人員先到場，並聯繫廠商先行斷電，通知台電人員到場協助。

由於正值人車潮往來頻繁之際，轄區警方派出3名員警到現場交通指揮，並擺放交通錐，封鎖部分道路，防止民眾進入；台電維修人員以吊車將路燈吊掛移置，大約9點左右處理完畢。

小犬颱風來勢洶洶，彰化地區已列入陸上警戒區域，並受颱風外圍環流及海峽地形效應影響，易有9至11級強陣風。台電彰化區營業處表示，配合彰化縣政府一級災害應變中心開設同步於今天上午成立防颱中心，昨天盤點妥設備及備料，共有 191 名員工、48 名承攬商，調度合計 239 名搶修人力待命以及搶修車輛 133 輛、小型抽水機與發電機等設備機具，嚴防強風豪雨可能帶來的災害。

台電彰化區處也說，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。