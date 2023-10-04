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看國慶焰火 台中祭3交通攻略

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
國慶焰火今年在台中施放，市府祭出「多點觀賞」、「運具分流」、「活動分時」3個交通攻略，因應湧入的人潮車潮。圖／台中市政府提供
國慶焰火今年在台中施放，市府祭出「多點觀賞」、「運具分流」、「活動分時」3個交通攻略，因應湧入的人潮車潮。圖／台中市政府提供

暌違9年國慶焰火今年重返台中，首次在中央公園施放，市府預估將有50萬人湧入。台中市交通局長葉昭甫昨說，市府祭出「運具分流」、「活動分時」、「多點觀賞」3個交通攻略，規畫16處推薦觀賞點，民眾不必擠進會場也能欣賞焰火；另規畫4條免費接駁路線，方便民眾轉乘。

葉昭甫表示，市府提出3攻略，最重要的第一個攻略就是請民眾搭大眾運輸系統，可搭捷運至文心櫻花站或文華高中站，步行前往會場，約20分鐘可抵達。

市府在活動兩天規畫「市府線」、「松竹線」、「水湳線」及「洲際線」4條免費接駁路線，共有250輛接駁車，往會場自16時至20時；離開會場時間20時30分至22時30分，坐滿即開車，將民眾運輸完畢才收班。

葉昭甫說，外縣市民眾可搭高鐵到台中站，再轉乘捷運至市政府站，並搭乘「市府線」接駁車至會場；捷運班次6分鐘一班，視人潮滾動加密班次。搭台鐵可在松竹站下車，轉乘「松竹線」接駁車至會場。

第2個攻略則是分時，葉昭甫說，活動從17時30分至21時40分，民眾可早點來，看完後晚點再走，避開散場人群。至於第3個攻略就是市府提供15個處景點，加上私房景點，不必擠入中央公園。喜愛登山的民眾，有都會公園觀景平台、望高寮夜景公園等6處欣賞。

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