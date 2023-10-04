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彰化交通月票升級 搭乘、儲值更便捷

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
中彰投苗定期票及彰化縣都市內定期票改採用民眾搭乘起迄點認定，也增加全家便利商店加值定期票服務。報系資料照
中彰投苗定期票及彰化縣都市內定期票改採用民眾搭乘起迄點認定，也增加全家便利商店加值定期票服務。報系資料照

彰化縣推出699元、999元定期月票，有民眾抱怨，699彰化縣內定期票無法搭乘跨縣市的客運路線，若搭到彰化縣外就無法刷卡，使用缺乏彈性。縣府改善系統，即起使用縣內或中中彰投苗定期票，都改以起、訖點認定，有更多路線可選擇。

大眾運輸定期月票7月上路，若購買縣內定期票，初期無法在台鐵各車站使用，後來開放可搭乘彰化境內火車，也可在車站購買與設定，但使用仍不便捷。

彰化縣交通處指出，民眾過去買票需要到超商儲值後，再到各車站或有人服務的公車站設定，使用不便利，經過悠遊卡公司、全家便利商店努力，即日起中彰投苗定期票、彰化縣內定期票，都可以在全家超商加值與直接設定，不用再兩邊跑。

有民眾反應，買了699元縣內定期票，想搭客運到外縣市，卻完全不能使用票卡，使用缺乏彈性，也不便利。交通處指出，不管中彰投苗定期票或彰化縣內定期票，都已採用搭乘起、迄點認定，彰化縣內42條路線都可搭乘，使用縣內定期票若搭到其他縣市，得自費負擔跨縣市的費用。

縣府表示，彰化縣內定期票每月699元，30日內可無限次搭乘彰化市區客運、公路客運，起、迄點在彰化縣內，使用公共自行車前30分鐘免費。購買中彰投苗跨縣市定期月票，票價999元，30日內可無限次使用4縣市市區客運、公路客運、台鐵運輸，路線起、迄點4縣市境內，使用公共自行車前30分鐘、搭台中捷運都免費。

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