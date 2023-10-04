聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化交通月票升級 搭乘、儲值更便捷
彰化縣推出699元、999元定期月票，有民眾抱怨，699彰化縣內定期票無法搭乘跨縣市的客運路線，若搭到彰化縣外就無法刷卡，使用缺乏彈性。縣府改善系統，即起使用縣內或中中彰投苗定期票，都改以起、訖點認定，有更多路線可選擇。
大眾運輸定期月票7月上路，若購買縣內定期票，初期無法在台鐵各車站使用，後來開放可搭乘彰化境內火車，也可在車站購買與設定，但使用仍不便捷。
彰化縣交通處指出，民眾過去買票需要到超商儲值後，再到各車站或有人服務的公車站設定，使用不便利，經過悠遊卡公司、全家便利商店努力，即日起中彰投苗定期票、彰化縣內定期票，都可以在全家超商加值與直接設定，不用再兩邊跑。
有民眾反應，買了699元縣內定期票，想搭客運到外縣市，卻完全不能使用票卡，使用缺乏彈性，也不便利。交通處指出，不管中彰投苗定期票或彰化縣內定期票，都已採用搭乘起、迄點認定，彰化縣內42條路線都可搭乘，使用縣內定期票若搭到其他縣市，得自費負擔跨縣市的費用。
縣府表示，彰化縣內定期票每月699元，30日內可無限次搭乘彰化市區客運、公路客運，起、迄點在彰化縣內，使用公共自行車前30分鐘免費。購買中彰投苗跨縣市定期月票，票價999元，30日內可無限次使用4縣市市區客運、公路客運、台鐵運輸，路線起、迄點4縣市境內，使用公共自行車前30分鐘、搭台中捷運都免費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言