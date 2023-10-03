小犬雨量驚人 南投24村憂心淪為孤島受困

小犬颱風進逼，中央氣象署將南投列入警戒區，南投縣下午成立災害應變中心嚴陣以待，縣長許淑華說，8月卡努颱風豪雨重創仁愛鄉，提醒鄉親做好萬全準備，將災情降到最低。

南投縣災害應變中心表示，易形成孤島地區有仁愛、信義、鹿谷及水里等24村，已請公所加強收容及整備工作；危險地區預置7至14天安全儲糧，非危險地區至少2天安全儲糧，備足民生物資，以備不時之需。對於醫療就診、需洗腎民眾及孕婦，應及早預防，最好先到醫院鄰近地區，避免延誤就醫時機。

南投縣災害應變中心提升為一級開設，並在晚間8點召開第一次防災應變會議。縣府各局處及軍方、水電天然氣、公路總局等防災單位，進駐災害應變中心，並由副指揮官王瑞德主持防災會議。

王瑞德說，小犬颱風預計帶來可觀雨量，災變發生率不容忽視，縣府將依氣象署預報、農業部土石流警戒等資訊，密切掌握颱風動向，必要時動員搶險、救災，確保民眾生命、財產安全。

消防局盤點救災資源，救災人力419人，救災救護車輛200多輛，船艇50艘，救生裝備900多組，隨時可投入應變；另有救災、救護義消等民力1700多人，災害防救志願組織360多人，睦鄰救援隊600多人，民間救難團體300多人，隨時可調度救災。