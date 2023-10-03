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停車一小時500、迴轉一次1000元 員林廣場高價收費原因曝光
員林市華成市場附近一處廣場貼出告示，指停車每小時要價新台幣500元、迴轉收取1000元；管理員解釋，民眾停車造成貨車出入困擾，不是真的要收取高價停車費。
彰化縣員林市華成市場附近一處廣場，最近張貼告示，指停車每小時要500元，甚至在廣場開車迴轉要收取1000元，引起前往市場買菜的民眾注意。
有市場攤商指出，廣場其實不是停車場，旁邊是一間生技公司的倉庫，公司生產線已經搬到北斗鎮，出入的貨車比較少，很多到市場買菜的民眾找不到車位，看見廣場以為無人使用，就把車子停在裡面。
生技公司管理員今天接受媒體聯訪時說，生產線雖然已經搬走，但還是會有貨車進出，遇到民眾停車時，出入困難造成困擾，2年前開始製作告示牌，停車費也從2年前的200元調漲到500元，主要是希望民眾不要進入廣場停車，不是真的要收取高價停車費。
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