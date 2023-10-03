家樂福回饋南投 火舞團、紙風車、馬戲團接力演出
家樂福文教基金會與南投縣政府合作，將在中興新村大操場舉辦「家樂福文化藝術季」，邀請紙風車劇團、即將成真火舞團等表演團隊，以公開免費的方式，讓南投鄉親近距離欣賞國家級演出，南投藝文團體以及上百攤好吃又好玩的攤商也藉由文化季，行銷南投農產品美食，並促進藝文交流。
即將成真火舞團今天帶來精彩劍舞、台北藝術大學博士黃冠勻演奏弓琴，為家樂福文化藝術季暖身，副縣長王瑞德與家樂福文教基金會董事長吳靜吉、執行長蘇小真、縣議員簡千翔、文化局長林榮森、農業處長蘇瑞祥等人，按下文化藝術季啟動儀式，邀請民眾欣賞精彩表演。
王瑞德表示，家樂福深耕南投23年，提供鄉親食衣住行育樂所需，也是南投縣民採購生活物資的重要地點，家樂福也積極回饋社會，這次與縣府合作，舉辦文化藝術季，呼籲民眾在生活中做環保，維護地球環境。
蘇小真說，家樂福第16年舉辦戶外大型藝文活動，讓民眾就近享受精彩表演，並認識各縣市不同在地文化。慈濟基金會全球第一台移動式寶特瓶處理機也將首度亮相，歡迎親子到中興新村享受美好的假日時光，活動中也請自備環保容器，讓生態永續從日常做起。
南投縣文化局長林榮森表示，文化藝術季邀請三大國內頂尖表演團隊，11月3日由Coming True即將成真火舞團以演出「珍火馬戲團」；4日「紙風車劇團」演出「雞城故事」；5日則是由「FOCA福爾摩沙馬戲團」演出馬戲親子戲碼「潘朵拉的盒子」。
白天則有超過10組南投藝文團隊表演，三天藝術季中也整合100攤的永續特色職人，規畫永續旅遊、安心食農、多元文化、工藝藝術、生物共好、永續生活等讓人意猶未盡的主題。包括日月潭魚人立槳、南投無添加蘿蔔糕粿家幫、草屯久味大姐手工麻糬、點亮偏鄉工藝教育的中寮工藝；另外還有台灣動物社會研究會、屏東日曬麵長安製麵、雲林御鼎興柴燒醬油與嘉義布袋的洲南鹽田，讓民眾逛市集，也能認識台灣推展永續生態的成果。
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