改善危險路口 彰化嘉卿路與彰新路口全面設置左轉車道、行人保護區

彰化縣和美鎮嘉卿路今年2月間發生小六學童死亡車禍，縣府後續積極檢討該路口，近日改善工程完工，成為為縣內第一處擁有四個方向都設左轉附加車道、庇護島、街角保護行人區域與綠底白行穿線的交叉路口，提升行人的用路安全。

彰化縣和美鎮12歲黃姓小六男童，今年2月3日運動返家，步行沿著和美鎮彰新路穿越嘉卿路時，疑因闖紅燈，遭許姓男子駕駛的轎車撞擊，送醫不治，許一家5人也都受傷送醫；兩年前的2月間在嘉卿路也發生BMW試車自撞意外，因為車體嚴重解體，造成2死1傷。

居民指出，嘉卿路與彰新路口車流量大，嘉卿路是國道3號和美交流道與市區之間的聯絡道，往來工業區的車多，因路口周遭有兩家超商和培英國小，居民或學生行走路邊很危險；居民也說，路口轉彎處有護欄，容易成為車輛駕駛死角，若嬌小的學童站在那邊可能就看不到。

縣府工務處今年8月與當地民代與學校溝通協調取得共識，展開路口改善計畫，工務處說，為減少車輛碰撞，打掉嘉卿路分隔島進行外推，讓四個路口都能有左轉車道，並設置左轉號誌；在嘉卿路也設置行人庇護島，行人過馬路來不及走完，可有庇護空間；並在3處轉角設置行人街角的保護區，避免車輛轉彎切到行人停等區。

交通部今年也下來視察該路口，建議將改善範圍往南延伸到培英國小，縣府加碼設置避車灣作為家長接送區，外加標線型人行道110公尺，工務處指出，經過改善，該處路口算是目前縣內相當友善行人的路口設計，相關標示標線設計較為完善。