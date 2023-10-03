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改善危險路口 彰化嘉卿路與彰新路口全面設置左轉車道、行人保護區

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣和美鎮嘉卿路近期增設行人庇護島，保護行人過馬路。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮嘉卿路近期增設行人庇護島，保護行人過馬路。記者林敬家／攝影

彰化縣和美鎮嘉卿路今年2月間發生小六學童死亡車禍，縣府後續積極檢討該路口，近日改善工程完工，成為為縣內第一處擁有四個方向都設左轉附加車道、庇護島、街角保護行人區域與綠底白行穿線的交叉路口，提升行人的用路安全。

彰化縣和美鎮12歲黃姓小六男童，今年2月3日運動返家，步行沿著和美鎮彰新路穿越嘉卿路時，疑因闖紅燈，遭許姓男子駕駛的轎車撞擊，送醫不治，許一家5人也都受傷送醫；兩年前的2月間在嘉卿路也發生BMW試車自撞意外，因為車體嚴重解體，造成2死1傷。

居民指出，嘉卿路與彰新路口車流量大，嘉卿路是國道3號和美交流道與市區之間的聯絡道，往來工業區的車多，因路口周遭有兩家超商和培英國小，居民或學生行走路邊很危險；居民也說，路口轉彎處有護欄，容易成為車輛駕駛死角，若嬌小的學童站在那邊可能就看不到。

縣府工務處今年8月與當地民代與學校溝通協調取得共識，展開路口改善計畫，工務處說，為減少車輛碰撞，打掉嘉卿路分隔島進行外推，讓四個路口都能有左轉車道，並設置左轉號誌；在嘉卿路也設置行人庇護島，行人過馬路來不及走完，可有庇護空間；並在3處轉角設置行人街角的保護區，避免車輛轉彎切到行人停等區。

交通部今年也下來視察該路口，建議將改善範圍往南延伸到培英國小，縣府加碼設置避車灣作為家長接送區，外加標線型人行道110公尺，工務處指出，經過改善，該處路口算是目前縣內相當友善行人的路口設計，相關標示標線設計較為完善。

不過，用路人對於路口行人保護區新增實體路界石還是不習慣，工程9月底完工，已傳出有車輛轉彎直接就碰撞到路界石，工務處指出，已有設置防撞桿增加警示，現場也先放置三角錐提醒駕駛，會加強宣導，希望改善駕駛習慣。

彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路交叉路口都設置左轉專用道，減少車禍。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路交叉路口都設置左轉專用道，減少車禍。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路交叉路口設置街角保護行人區域與綠底白行穿線，保護行人。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路交叉路口設置街角保護行人區域與綠底白行穿線，保護行人。記者林敬家／攝影

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