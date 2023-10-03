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13年減碳相當5219座大安森林公園 中龍鋼鐵獲頒「淨零貢獻獎」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中龍鋼鐵公司今獲頒「淨零貢獻獎」。圖／中龍鋼鐵公司提供
中龍鋼鐵公司今獲頒「淨零貢獻獎」。圖／中龍鋼鐵公司提供

中龍鋼鐵公司在製程導入AI人工智慧元素、開發智能化系統與管理工具，另也建置再生能源發電設備、提升設備能源使用效率，自2009年至去年完成225項減碳專案，總投資額高達103億元，累計減碳量達203萬噸二氧化碳，相當於5219座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益，今獲台中市經濟發展局頒給「淨零貢獻獎」。

中龍公司助理副總經理陳信榮說，他們在廠內推行綠色生活，讓每位同仁都可將自己減碳的構想進行提案，並於每年票選出最有創意的提案，將減碳活動變成新生活運動。例如今年有人提案將中龍餐廳每天備餐時所產生的生廚餘碎機，及有效發酵腐熟後作為培養土，用於廠內綠化及園藝栽種。此外，也與龍井區農會合作，提供鄰近區域農田益菌肥或花卉種子，減少露天燃燒稻草或裸露地揚塵的發生。

他說，中龍公司推動節能減碳、善盡企業社會責任的成果，更象徵永續發展的環保理念，此理念已融入公司各廠處管理思維及企業文化，並以「致力技術精進追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為公司願景。

展望未來，中龍公司亦仍會持續關注最佳可行控制技術的發展，推動節能減碳，為環境保護貢獻心力，建構社會、環境及經濟三贏的永續發展環境。

減碳 大安森林公園

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