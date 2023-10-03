南投縣48家補習班扶弱 提供476名弱勢學生免費補習

南投縣政府今天在旭光高中舉辦短期補習班公共安全講習，100多名補習班負責人、班主任及教職員參與，副縣長王瑞德感謝48家補習班業者支持「明日希望，育苗專案」，提供476個免費學習名額，嘉惠清寒弱勢學子免費學習機會。

王瑞德說，不管是課業學習或終身學習等全民教育，補習班能補足正規教育的不足。尤其面臨少子化、補教業經營相當艱困，南投縣補習教育事業協會仍發揮企業責任，響應「明日希望，育苗專案」計畫，集結48家優質補習班，提供476個免費學習名額，以實際行動照顧弱勢家庭的學子。

王瑞德說，補習班空間不如校園寬廣，學生可分配空間狹小，更應重視公共安全，縣府舉辦短期補習班公共安全業務講習，請業者加強公安、消防、建築及兒少人身安全，定期檢視環境和強化公共安全，只有優質補習教育環境，才能保障學生安全。

南投縣消防局、社勞處及建築師蔡耀慶針對補習班消防法規、消防檢修申報及建築公安申報等主題授課，並教導兒少通報系統使用方式。

南投縣教育處修訂私立短期補習班「服務契約書暨報名表」範本，「南投縣短期補習班設立及管理規則」及補習班聯合稽查表格，維護消費者權益，讓補習班環境更完善。