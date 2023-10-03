中市18處夜市商圈自備環保杯、容器 可獲50元消費券

為了垃圾減量，台中市環保局結合11處夜市及7處商圈共同舉辦「環保Let’s購」活動，自10月13日至10月28日，民眾只要自備環保杯或容器至18處夜市及商圈公告時段指定地點，即可獲得1張50元的環保消費券，數量有限，換完為止。

環保局長陳宏益表示，環保局配合中央推動環保夜市商圈邁入第4年，今年新輔導「忠孝路觀光夜市」及「捷運夜市」，共有53處攤位加入「不塑商店」。

今年台中購物節前夕，台中市府特別加碼串聯18處夜市商圈推出「環保Let’s購」暖身活動，藉由各種減塑及減廢措施，鼓勵大家能養成「自備、重複、少用」綠消費習慣，也歡迎遊客到台中一起體驗及響應。

環保局提醒，此次活動響應的夜市商圈，包括忠孝路觀光夜市、捷運夜市、逢甲觀光夜市、旱溪夜市、大慶夜市、中華路觀光夜市、清水五權夜市、鹿峰夜市、大甲蔣公路觀光夜市、昌平夜市、長億夜市、一中商圈、逢甲商圈、大里中興商圈、豐原廟東復興商圈、大雅學府商圈、太平樹孝商圈及大甲觀光商圈等18處，每處「環保消費券」兌換地點、日期及時間不同，民眾請詳閱各處兌換資訊。