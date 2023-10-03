國慶焰火將登場 中市規劃16處觀賞點、4條接駁路線

睽違9年，國慶焰火今年重返台中，並首次在中央公園施放，預計將吸引數十萬人潮觀看。台中市交通局長葉昭甫表示，市府祭出「多點觀賞」、「運具分流」、「活動分時」3個交通攻略，特別規劃16處推薦觀賞點，民眾不必擠進會場也能欣賞焰火；另規劃4條免費接駁路線，將有250輛接駁車同步行駛，服務搭乘大眾運輸及停車民眾轉乘；活動從17時30分至21時40分，民眾可早點來，看完再走。

交通局長葉昭甫表示，活動場地鄰近捷運綠線，民眾可搭乘捷運至文心櫻花站或文華高中站下車後，步行前往會場，約20分鐘可抵達。中捷公司也會加密捷運班次，活動期間約6分鐘一班車，將視人潮滾動檢討加密班次；交通局也在甘肅路規劃人行專用通廊，以交管器材圍設空間，並搭配導引牌，維護民眾步行安全。

葉昭甫說，10月9日、10日活動兩天規劃「市府線」、「松竹線」、「水湳線」及「洲際線」4條免費接駁路線，往會場首班車自16時至20時；離開會場時間20時30分至22時30分，坐滿即開車，會將民眾運輸完畢才收班。

葉昭甫提到，搭乘高鐵的民眾，可在高鐵台中站下車後，轉乘捷運至市政府站，再搭乘「市府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾，可在松竹車站下車後，出站後轉乘「松竹線」接駁車至會場。

台中市府在周邊規劃23處汽車停車場，共11850個車位，自行開車的朋友，從國道1號中清交流道方向，可進入經貿6及經貿8停車場停車後，轉乘「水湳線」前往會場；從台74來的民眾，可至洲際棒球場停車場停車後，轉乘「洲際線」前往會場。另外，市府在南北側也規劃8處機車停車場，共9500個車位，但停車空間有限，搭大眾運輸來看焰火，才能更省時便利。