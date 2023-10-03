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彰化交通月票便利性升級 搭乘路線變彈性、可到全家儲值

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中彰投苗定期票及彰化縣都市內定期票改採用民眾搭乘起迄點認定，也增加全家便利商店加值定期票服務。報系資料照
中彰投苗定期票及彰化縣都市內定期票改採用民眾搭乘起迄點認定，也增加全家便利商店加值定期票服務。報系資料照

彰化縣政府配合行政院促進公共運輸使用方案，推出699元彰化縣都市內定期票及999元中彰投苗跨城際定期票，不過有民眾買彰化縣都市內定期票就完全無法使用搭乘跨縣市的客運路線，認為不彈性，不好用，縣府改善系統後，從昨天起，民眾使用中彰投苗定期票及彰化縣都市內定期票改採用搭乘起迄點認定，可選擇更多路線搭乘。

中彰投苗定期票及彰化縣都市內定期票今年7月1日正式上線提供服務，起初無法在縣內台鐵各站販售及使用彰化縣都市內定期票，造成不便，後來改善，各站啟動販售及設定定期票服務，開放搭乘彰化縣境內火車，但民眾使用起來還是有諸多不便。

縣府交通處指出，民眾過去買票需要到超商儲值後再到各車站或有人服務的公車站設定，不是很便利，在悠遊卡及全家便利商店多方努力下，10月2日起，中彰投苗定期票及彰化縣都市內定期票可以在全家便利商店加值並直接設定，不用再兩邊跑。

也有民眾反應買了699元彰化縣都市內定期票，想搭客運到外縣市卻完全不能使用票卡，交通處指出，針對中彰投苗定期票及彰化縣都市內定期票已採用搭乘起迄點認定，彰化42條路線都可搭乘，但若是買都市內定期票需額外自費跨中彰投苗客運路線的搭乘費用。

彰化縣都市內定期票票價699元，在30日內可無限次使用彰化縣市區客運、公路客運（路線起迄點皆在彰化縣境內）及公共自行車前30分鐘免費。

至於，中彰投苗跨城際定期票票價999元，在30日內可無限次使用四縣市市區客運、公路客運以及台鐵（路線起迄點都在四縣市境內）、公共自行車前30分鐘免費及台中捷運，民眾可在彰化縣境內各公車客運場站、台鐵車站（永靖、源泉除外）購買及設定定期票。

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