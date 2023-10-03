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大葉大學雙語教學多管齊下 彰化唯一再獲兩年獎助

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學活用英語教學方法應用日常生活中，提升學生英語能力。記者簡慧珍／攝影
大葉大學活用英語教學方法應用日常生活中，提升學生英語能力。記者簡慧珍／攝影

教育部推動2030雙語家園政策，鼓勵大專校院辦理「大專校院學生雙語化學習計畫」大葉大學多管齊下，在宿舍也舉辦英語學習活動，透過時事議題與外籍生對談，引導學生口說英語並開拓國視野，榮獲今年度彰化地區唯一獲雙語計畫獎助的大學。

大葉大學2021至2022學年得到兩年期的雙語家園政策普及提升學校獎助，繼續精進雙語教學，以「強化學生英語力，推動全英語授課（EMI），提升高等教育國際競爭力」為目標，開設英語口語能力提升課程，幫助教職員增強與國際生的生活英語溝通能力。

語言教學資源中心主任陳俊福今天表示，在師生方面，教師經由工作坊研習強化多元教學技巧和英語授課品質，讓學生喜愛英語並應用在專業知識，更重要的是以學生為主體來積極建置全英語學習環境，包括在宿舍舉辦口說英語活動，透過跨文化和時事議題引導學生開口講英語。

接下來2023至2025（112-114學年度）雙語化學習計畫，大葉將持續推動工作坊、研討會、學習社群、教學觀摩提供教師豐富的教學資源，並搭配語言學習課程有系統訓練學生會話、閱讀與寫作等多種能力來持續強化師生英語力；陳俊福指出，學校同步全面雙語化，學校網頁、行政及學生系統、校園各處室標誌都將逐步雙語化，建置國際化學習環境讓學生適應全球化挑戰，提升國際競爭力。

語言 競爭力

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