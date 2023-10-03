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豐原公老坪心型意象被塗鴉寫不雅字 中市府：今天清除

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原公老坪有地標景觀，供情侶放置愛心鎖的心型意象最近被塗鴉，寫上不雅字眼。記者游振昇／攝影
台中市豐原公老坪有地標景觀，供情侶放置愛心鎖的心型意象最近被塗鴉，寫上不雅字眼。記者游振昇／攝影

台中市豐原公老坪有地標心型意象，可讓情侶鎖上愛心鎖，民眾發現愛心鎖觀景平台地面有很多菸蒂，心型意象被塗鴉，寫上不雅字眼；台中市觀旅局今天表示，每周都定期派員到公老坪觀景平台周邊環境清潔，愛心鎖被塗鴉及環境髒亂部分，已請廠商今天清除並打掃。

豐原公老坪每晚都有民眾上山賞夜景，白天景觀佳，可看到遠方台中市和鄰近區域街景，公老坪的地標景觀心型意象被塗鴨，民眾獲知後都說又是沒有公德心的行為，無奈又生氣。

台中市觀旅局2019年七夕前，斥資10多萬元在公老坪裝置兩座心型意象，可供情侶吊掛愛情鎖表心意，心型意象的裝置藝術曾被破壞，2020年7月，一名男子因為沒有女友，心情不好，找來3名友人，一起破壞心型意象，還推落到50公尺深的山谷，觀旅局派人撿回重新建置。

有民眾最近再上公老坪，看到心型意象的觀景平台，地面有很多菸蒂，心型意象被塗鴉，愛神丘比特的頭部被寫上不雅字眼，民眾難過說，又是缺乏公德心的人所為。

台中市觀旅局今天表示，每周都派員到公老坪觀景平台周邊環境清潔，愛心鎖被塗鴉及環境髒亂部分，已請廠商進場清潔，今天會完成整體環境清潔，後續如有發現違規者，將依廢棄物清理法及相關規定處罰，呼籲民眾愛護環境，觀旅局將派員加強巡查，提供民眾優質乾淨場域。

台中市 愛心 情侶

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