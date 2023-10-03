國光、高端列公費流感疫苗 盧秀燕：中市「公開廠牌」

全國流感疫情升溫，中市府昨起開始施打公費流感疫苗，台中市長盧秀燕今表示，此次流感疫苗品牌較多，將比照新冠疫苗接種模式，要求接種單位「公開廠牌」、家長若想讓孩子施打不同品牌，可持「補接種通知單」公費施打、針對3歲以下幼兒，僅提供接種「賽諾菲」、「東洋」流感疫苗。

盧秀燕表示，中央共有4種疫苗品牌，希望市民朋友不要挑疫苗，所以「發什麼、打什麼」，但很多市民想知道疫苗品牌，因此也盼讓市民清楚知道，自己打的是什麼廠牌疫苗，所以將比照新冠疫苗接種，針對公費流感疫苗施打有三大措施。

盧秀燕說，台中要率全國之先，要求接種單位「公開揭示接種廠牌」，讓民眾確實瞭解施打疫苗廠牌，尊重市民意願；校園配打疫苗，若家長想讓孩子施打不同疫苗，可持「補接種通知單」 到各醫療院「公費」接種。

盧秀燕也提到，4種疫苗中，共有2種未做幼兒人體實驗，依據各廠牌疫苗適應年齡，僅提供接種「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗。