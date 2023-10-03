快訊

中間人要求「口交試鏡」！A&F前執行長遭控大淫魔 性剝削多名年輕男子

國道客運連假搭乘率回不去 多條長途路線恐不續營

Google搜尋壟斷市場 微軟CEO不滿1動作「蘋果也有責任」

國光、高端列公費流感疫苗 盧秀燕：中市「公開廠牌」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今宣布，將要求施打公費流感疫苗單位，公開疫苗廠牌供民眾了解。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今宣布，將要求施打公費流感疫苗單位，公開疫苗廠牌供民眾了解。記者劉柏均／攝影

全國流感疫情升溫，中市府昨起開始施打公費流感疫苗，台中市長盧秀燕今表示，此次流感疫苗品牌較多，將比照新冠疫苗接種模式，要求接種單位「公開廠牌」、家長若想讓孩子施打不同品牌，可持「補接種通知單」公費施打、針對3歲以下幼兒，僅提供接種「賽諾菲」、「東洋」流感疫苗。

盧秀燕表示，中央共有4種疫苗品牌，希望市民朋友不要挑疫苗，所以「發什麼、打什麼」，但很多市民想知道疫苗品牌，因此也盼讓市民清楚知道，自己打的是什麼廠牌疫苗，所以將比照新冠疫苗接種，針對公費流感疫苗施打有三大措施。

盧秀燕說，台中要率全國之先，要求接種單位「公開揭示接種廠牌」，讓民眾確實瞭解施打疫苗廠牌，尊重市民意願；校園配打疫苗，若家長想讓孩子施打不同疫苗，可持「補接種通知單」 到各醫療院「公費」接種。

盧秀燕也提到，4種疫苗中，共有2種未做幼兒人體實驗，依據各廠牌疫苗適應年齡，僅提供接種「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗。

流感疫苗 盧秀燕 品牌

延伸閱讀

雙十國慶焰火「國家名」消失 盧秀燕證實：憂爭議影響籌辦

坦言同框侯友宜「有夠尷尬」！蔡壁如爆和盧秀燕私下對話

國慶焰火台中登場 盧秀燕點四大亮點、游錫堃曝選址原因

新聞幕後／藍白合不合？高層不合 基層先合 盧秀燕扮關鍵角色

相關新聞

沙鹿巷弄垃圾成山 地主國產署挨罰

台中市沙鹿區沙田路一處巷弄被丟置大量垃圾，現場已堆成垃圾山，該處位於沙鹿區精華地段，就在沙鹿區農會旁，也鄰近光田醫院和菜...

國光、高端列公費流感疫苗 盧秀燕：中市「公開廠牌」

全國流感疫情升溫，中市府昨起開始施打公費流感疫苗，台中市長盧秀燕今表示，此次流感疫苗品牌較多，將比照新冠疫苗接種模式，要...

台中換路燈換來訴訟 民代批「糊塗帳」 建設局：不影響汰換

台中市在2016年配合中央推動「水銀路燈落日計畫」，本應更換的是水銀燈，業者卻誤將鈉光燈更換成LED路燈，市府為此拒付款...

業者換錯燈中市府要賠 議員批爛帳

台中市政府2016年執行水銀燈落日計畫，以LED燈汰換水銀燈，但執行業者卻把未在計畫內的「鈉光燈」也更換，市府拒付款，雙...

鹿港、員林 重陽禮金加碼

重陽節將到，彰化縣政府重陽禮金發放1000元，鹿港鎮公所原發放重陽禮金500元，今年加碼發放中秋禮金500元，鹿港長者一...

國慶焰火在台中 市府聯手市集、夜市推「50元好市券」

國慶焰火今年在台中施放，中市府與攤販集中區合作，國慶連假期間推出「歡慶雙十 台中好市購」、「歡慶雙十 焰火逢甲」行銷活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。