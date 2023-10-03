台中換路燈換來訴訟 民代批「糊塗帳」 建設局：不影響汰換

台中市在2016年配合中央推動「水銀路燈落日計畫」，本應更換的是水銀燈，業者卻誤將鈉光燈更換成LED路燈，市府為此拒付款，業者告進法院。其中4家業者陸續判決確定，扣除鈉光燈折舊，市府還是要支付業者共3千多萬元的LED路燈款項，另有2家業者還在訴訟中。市議員張芬郁批評，市府施工、監工不實，而事隔6年案子還在訴訟中，地方又陸續反映LED燈不夠亮或故障，這筆糊塗帳市府應該算清楚。

建設局長陳大田說，LED燈汰換的施工時間為前市長林佳龍時期，市府依合約規定，該給的款項一定會給付，但也會保障市府權益並尊重法院判決，目前仍在訴訟中的情況不會影響近期的LED燈汰換作業。

建設局說，會向未落實履約管理的監造單位求償，台中市路燈總數21萬7千盞，有11萬多盞LED燈、10萬多盞鈉光燈，近年將水銀燈全面更為LED燈後，有效節省電費1億多元。

張芬郁說，當年台中市預計將全市9萬7772盞水銀燈更換為LED路燈，總經費7億4911餘萬元，建設局分成8個工區，將監造和工程分開招標，陸續在2017年完工。但過程中卻發生業者誤將鈉光燈也一併汰換，甚至使用「不可調光」的電源供應器，卻張貼「可調光」的標籤貼紙等多項疏失。市府為此拒付款項或和業者解除契約，其中6家業者告進法院，2家還在纏訟中。

她說，根據法院判決，建設局主張契約定只能換水銀燈，業者卻把只用了1、2年的鈉光燈也換了，因此拒付款。業者卻指開工前曾召開協調會，建設局同意只要經官方確認就可以換。業者主張，縱使認定是誤換，但建設局未要求拆除換回來，不當得利持有業者的LED燈，因此必須付款。