沙鹿巷弄垃圾成山 地主國產署挨罰

台中市沙鹿區沙田路一處巷弄被丟置大量垃圾，現場已堆成垃圾山，該處位於沙鹿區精華地段，就在沙鹿區農會旁，也鄰近光田醫院和菜市場，當地民眾說很誇張，質疑公德心何在。台中市環保局表示，上月中旬接獲民眾反映後，土地所有人為國有財產署，因未依規定限期清理，依廢棄物清理法開罰1200元。

沙鹿區清潔隊昨已派員將垃圾山清除；國產署中區分署表示，將裝設監視器，遏止亂倒廢棄物，將與公所合作，擺設花台綠美化；現場找到疑似堆置垃圾的男子，已告誡不可再堆放回收物。

沙鹿區沙田路131號附近巷弄路面狹窄，卻被丟棄大量垃圾，沿著牆面堆滿各種垃圾袋，現場垃圾堆積成山，幾乎難以通行。附近民眾表示，該處為可通行機車的巷弄，最近看到疑似男子撿拾回收物，不斷堆放在巷子裡，阻礙通行，影響環境衛生，都沒人管真的很離譜。

此事引發網路討論，也有人認為，有人丟垃圾後，其他人看見也會亂丟，才會堆積成山，典型的「破窗理論」，公德心蕩然無存。

台中市環保局表示，上月中旬接獲檢舉後，經清查土地所有權人是國有財產署，已發文限期清理 ，但國產署都未處理，環保局已依廢清法處分1200元。沙鹿區清潔隊昨下午已派人車，清除該處回收物和垃圾，共清運2車、1.7噸回收物，現已在巷弄內立告示牌，提醒「禁止亂倒垃圾，違者依法處罰6000元」。