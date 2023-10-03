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業者換錯燈中市府要賠 議員批爛帳

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導

台中市政府2016年執行水銀燈落日計畫，以LED燈汰換水銀燈，但執行業者卻把未在計畫內的「鈉光燈」也更換，市府拒付款，雙方對簿公堂；目前已有4家業者判決確定，市府共支付近2千萬元，另有2家業者訴訟中，市府一審共判賠上億元。議員批評市府應算清「這筆爛帳」，中市府表示，將追究監造單位責任。

經濟部能源局2016年補助全台各縣市汰換水銀燈，台中市獲得7.5億元補助，將把9萬多盞水銀燈更換為LED燈，沒想到執行的業者把新裝設的鈉光燈一併汰換，還把「不可調光」的電源供應器，貼上「可調光」標籤，中市府針對失誤的部分拒付款項，更解除業者契約。

6家業者提告中市府，官司纏訟迄今，今年有4家業者判決確定，市府總共得支付業者1936.8萬多元，另有2家業者仍在訴訟中，一審判決市府得賠償1.16億元，市府不服已提上訴。

議員張芬郁說，水銀燈汰換問題從頭到尾「一筆爛帳」，根據判決書，當初業者把只用了1、2年的鈉光燈，也汰換成LED燈等失誤，市府拒付款項，但業者指開工前曾召開協調會，建設局同意經官方確認即可更換；而且誤換後，建設局未要求拆除換回，被法院認為不當得利持有業者的LED燈，最後才必須付款。

建設局長陳大田指出，該案發生於2016年，中央依照更換數量核算補助經費，施工廠商未依規定普查，或者更換不符合規定產品，市府才依契約拒絕付款、解約；相關爭議已交由司法處理，等判決都確定後，將追究設計監造單位責任，並要求賠償。

陳大田表示，水銀燈汰換計畫未受到影響，目前以鈉光燈、LED路燈並用，後續將逐年編列計畫，分批更換傳統燈具，同時評估引入民間資源，設置公共服務燈桿。

台中市 議員 司法

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