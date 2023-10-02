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國慶焰火在台中 市府聯手市集、夜市推「50元好市券」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

國慶焰火今年在台中施放，中市府與攤販集中區合作，國慶連假期間推出「歡慶雙十 台中好市購」、「歡慶雙十 焰火逢甲」行銷活動，只要活動期間完成指定步驟，即有機會領取萬份50元台中好市券、限量夜市特色美食兌換券，以及多項神秘大禮。

中市經發局表示，「歡慶雙十 台中好市購」活動於10月6、7日兩天舉行，民眾只要在經發局粉絲專頁按讚並留言「112國慶焰火在臺中」，即可到指定的11處夜市，6處市集，領取50元台中好市券，僅限原發放市集、夜市消費，預計共發放1萬份，可使用至國慶當日。

「歡慶雙十 台中好市購」活動配合夜市，包含逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市、長億夜市、旱溪夜市、大慶夜市、清水五權夜市、鹿峰夜市及捷運夜市等11處夜市，以及華美市集、民意街文創市集、金谷市集、梨山水果市集、干城環保市集及明道花園城等6處市集。

經發局也提到，經發局表示，10月10日當天除了焰火表演外，逢甲觀光夜市也同步舉辦「歡慶雙十 焰火逢甲」活動，除提供民眾夜市特色美食兌換券抽獎外，還會安排表演團體和摸彩活動，民眾看焰火之前可以先到夜市逛逛、解解饞，再帶著一顆愉悅的心情賞焰火。

經發局說，中央公園占地67.34公頃，是台灣最大的都會公園，腹地廣大、交通便利，也曾舉辦跨年煙火及燈會等大型活動，預估國慶連假將有50萬以上人次湧入台中，欣賞絕美的焰火表演，經發局積極與攤販集中區合作，包含夜市和市集，行銷在地特色美食、亮點攤商。

經發局也提醒，觀賞焰火之前可以自備簡易餐飲、衛生紙及濕紙巾等用品，觀賞區也會與逢甲觀光夜市等管委會合作，服務台點位設置簡易供水站，販售礦泉水、茶類等飲品，並於公園周邊道路設置具照明路線指引牌，讓民眾可按圖索驥，到逢甲觀光夜市及商圈消費。

「歡慶雙十 焰火逢甲」活動將推精彩表演、美食兌換券。圖／中市經發局提供
「歡慶雙十 焰火逢甲」活動將推精彩表演、美食兌換券。圖／中市經發局提供
「歡慶雙十 台中好市購」攤集區有機會領萬份好市券、限量夜市美食兌換券。圖／中市經發局提供
「歡慶雙十 台中好市購」攤集區有機會領萬份好市券、限量夜市美食兌換券。圖／中市經發局提供

夜市 國慶焰火 美食

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