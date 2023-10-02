彰化東螺溪水綠廊道開工 將復育逾80種原生苗木

彰化縣東螺溪水綠廊道工程今天開工，將打造8.3公里水綠慢行廊道，彰化縣長王惠美也代表縣政府與富邦金控及臺灣山林復育協會共同簽署原生植群復育計畫，預計復育超過80種、種植約1萬6千株原生苗木，讓彰化原生森林成為全國典範。

王惠美今天與經濟部水利署副總工程司陳春宏等人在溪湖鎮東螺溪欒樹綠色隧道主持開工動土典禮，王惠美表示，經濟部水利署共核定「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」經費7.65億元，其中位於溪湖、二林、埔鹽段的「東螺溪水綠廊道工程」，斥資2.49億元，將建置8.3公里水綠慢行廊道。

王惠美說，此次在東螺溪沿岸復育彰化潛在森林原生樹種，將導入八卦山西側原生植群，並逐步整治東螺溪，透過自行車道及糖鐵軌道特色交通方式串聯周邊的欒樹隧道及田園景觀等潛力資源，提升賞鳥、遊憩機能，期待未來能重現彰化平原百年天然林。

經濟部水利署副總工程司陳春宏表示，在全國水環境計畫中，中央核定6項，其中東螺溪整治由中央經濟部水利署、交通部觀光署、農業部畜牧司共挹注經費6.28億元，希望完工後，能營造東螺溪美好的水環境。

台灣山林復育協會創會理事長暨執行長蔡智豪表示，東螺溪原生森林復育是全國最大規模的生物多樣性的復育計畫，將以彰化平原潛在森林為藍圖，初期是以復育超過80種的樹木，1萬6千株為目標，之後將再復育彰化百種以上的樹木以及原生草花。

蔡智豪說，永續發展目標SDG15以生物多樣性公約為基礎，全世界都是以復育原生生物多樣性為目標，也有許多企業與公部門發起種樹愛地球行動，但即使種了原生種樹木，但大部份卻不符合在地森林生態，會造成生態更加惡化，也會造成野生蜜蜂大量消失，原因是各縣市缺乏培育自己在地百種以上樹苗，許多縣市把外地原生種拿來種，種愈多，對在地生態破壞就愈多。

彰化原生森林包含百種以上的樹木，蔡智豪說，在衍化過程中也發展出緊密的開花時序，也就是說四季都有花在開，這樣可以維繫野生蜜蜂生存，蜜蜂也能促進農作物的授粉，而全球蜜蜂大量消失衝擊農業生產，彰化以農立縣，而以此計劃來復育彰化原生森林，將奠定彰化百年基礎。