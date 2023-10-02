國慶焰火台中登場 盧秀燕點四大亮點、游錫堃曝選址原因
國慶焰火今年將於台中中央公園登場，慶籌會主委、立法院長游錫堃表示，今年國慶主題是「民主台灣、堅韌永續」，台中是百年前反殖民大本營，很多爭取自由民主先賢也出自台中，特別選擇台中慶祝國慶；市長盧秀燕說，今年有36分鐘精采焰火秀外，也有藝文團隊、爵士音樂表演及知名藝人演出，期待每位賓客都能度過精彩國慶夜。
「112國慶焰火在台中」將於10日晚間8時登場，今與慶籌會舉行記者會，中市府規畫兩天活動，除在中央球場及漢翔公司南草皮設置主觀賞區外，亦規畫15處鄰近建議觀賞點，預估吸引至少50萬人潮，創造超過11億5800萬元的觀光產值。
中市府表示，此次共有4大亮點，包含「首度台中市區施放國慶焰火」、「台灣首見無人機搭載焰火」、「知名藝人演唱會」及「全國首創爵士風格配樂」；盧秀燕說，今年國慶焰火施放長度約36分鐘，市府今年也規畫15處推薦觀賞點，都可近距離觀賞震撼焰火。
游錫堃說，此次國慶主題「民主台灣、堅韌永續」，台中是人文薈萃、地靈人傑，市長是五星級的，現任立法院副院長蔡其昌也是台中人。一百年前，台中是反殖民大本營，台灣議會設置請願運動啟蒙台灣民主，有很多台中先賢獻身，爭取自由民主。
游錫堃強調，台灣民主是百年追求，國慶主題是「民主台灣、堅韌永續」，故特別選台中做國慶慶祝活動，也要感謝中市府願意承辦，特別向市長、市府團隊表達誠摯感謝。
盧秀燕說，中市今年規畫15處推薦觀賞點，建議大家可到鄰近觀賞點，當日不用人擠人，也能愜意欣賞璀璨焰火；喜愛登山的民眾，則有都會公園觀景平台、望高寮夜景公園等6處，可從高處欣賞精采焰火。
盧秀燕提到，10月10日國慶焰火將在中央公園施放，接下來還有爵士音樂節，讓市民席地而坐享受音樂，11月份還有國際花毯節和市民野餐日；此外，年底前更有台中購物節、台中耶誕嘉年華等，歡迎國人到台中觀光旅遊，享受最難忘的假期。
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