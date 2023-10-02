快訊

日本演藝圈震撼彈！傑尼斯事務所確定解體，改名「SMILE－UP.」

美國國會通過臨時預算：政府不用關門 但剔除援烏資金

高鐵自由座塞爆人流如「演唱會」 學者憂：恐這時才能完全解套

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中清水區中山路「燙平」有譜 明年農曆年前完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區重要道路的中山路「燙平」有譜，台中市議長張清照爭取，市府斥資3480萬立即發包施工。圖／議長張清照服務處提供
台中市清水區重要道路的中山路「燙平」有譜，台中市議長張清照爭取，市府斥資3480萬立即發包施工。圖／議長張清照服務處提供

台中市清水區中山路是當地車輛、行人往來最頻繁的道路之一，多年來重車輾壓，年久失修，道路坑洞多，台中市議長張清照爭取燙平改善，今天和中市建設局長陳大田實勘，同意燙平2千多公尺長度路段，本月發包，預計明年農曆年前可讓清水區中山路「改頭換面」。

中山路串連北寧、菁埔、下湳等里，是清水區很重要的連絡道路，因使用頻繁，久未整修，整條道路像是「補破丁」，處處有臨時修補痕跡，造成道路高低不平，也有多處路面沈陷，孔蓋也凸出。

里長、居民反映，議長張清照到場了解，發現道路確實非常不平整，常有機車因此打滑，車輛行像跳動路面。

張清照今天邀市府建設局長陳大田、養工處等人到現場，從菁埔里一路走到北寧里、下湳里，會勘後有共識這條道路確有「燙平」需求。

建設局長陳大田表示，將編列3480萬元進行清水區中山路整平，路段長達2510公尺，從五權東路至中華路、中華北路再至台一線；除將路面舖平，也會將沈陷部分路基改善，並把孔蓋下地，提昇路面平整度，今年10月立即發包，預計113年農曆年前完工。

台中市清水區重要道路的中山路「燙平」有譜，台中市議長張清照爭取，市府斥資3480萬立即發包施工。圖／議長張清照服務處提供
台中市清水區重要道路的中山路「燙平」有譜，台中市議長張清照爭取，市府斥資3480萬立即發包施工。圖／議長張清照服務處提供

台中市

延伸閱讀

台中道路國旗懸掛數倍增 1.6萬多面國旗飄揚迎國慶

台中太平凌亂路口三角地 變身後令人眼睛一亮

台灣欒樹秋分盛開「金浪漫」 中市23處賞樹私房點曝光

中市開放2處烤肉區 建設局：其餘公園綠地禁烤肉

相關新聞

沙鹿精華區巷弄被丟垃圾成山 台中環保局罰國產署1200元

台中市沙鹿區沙田路一處巷弄被丟置大量垃圾已成山，地點是沙鹿精華區，在沙鹿區農會旁，也鄰近光田醫院和菜市場，民眾說很誇張；...

台中清水區中山路「燙平」有譜 明年農曆年前完工

台中市清水區中山路是當地車輛、行人往來最頻繁的道路之一，多年來重車輾壓，年久失修，道路坑洞多，台中市議長張清照爭取燙平改...

公費流感疫苗開打 長者完成施打還領到10劑快篩

公費流感疫苗於10月2日正式開打，65歲長者為施打主要對象之一，彰化各醫療院所皆安排動線提供服務，彰化縣衛生局長葉彥伯說...

彰化提振商圈活力 老屋咖啡、創意餐廳獲創業租金補貼

彰化縣為吸引優質創業青年進駐商圈，提振商機，提供商圈租金補貼，去年聚集在彰化市永樂街，今年擴大到小西街及鹿港廟口，縣府每...

迎國慶 中市府5活動吸客

國慶焰火今年在台中中央公園施放，中市府依次特別推出「國際踩舞嘉年華」、「搖滾台中」、「國慶焰火」，接著再由「台中爵士音樂...

新增21家客運43條路線…台中TPASS搭客運 可跨中彰投

台中境內公共運輸定期方案（TPASS)從今天起新增21家公路客運公司，適用43條公路客運服務，跨縣方案在台中、甚至擴及彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。