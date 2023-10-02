台中清水區中山路「燙平」有譜 明年農曆年前完工

台中市清水區中山路是當地車輛、行人往來最頻繁的道路之一，多年來重車輾壓，年久失修，道路坑洞多，台中市議長張清照爭取燙平改善，今天和中市建設局長陳大田實勘，同意燙平2千多公尺長度路段，本月發包，預計明年農曆年前可讓清水區中山路「改頭換面」。

中山路串連北寧、菁埔、下湳等里，是清水區很重要的連絡道路，因使用頻繁，久未整修，整條道路像是「補破丁」，處處有臨時修補痕跡，造成道路高低不平，也有多處路面沈陷，孔蓋也凸出。

里長、居民反映，議長張清照到場了解，發現道路確實非常不平整，常有機車因此打滑，車輛行像跳動路面。

張清照今天邀市府建設局長陳大田、養工處等人到現場，從菁埔里一路走到北寧里、下湳里，會勘後有共識這條道路確有「燙平」需求。