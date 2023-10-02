公費流感疫苗開打 長者完成施打還領到10劑快篩

公費流感疫苗於10月2日正式開打，65歲長者為施打主要對象之一，彰化各醫療院所皆安排動線提供服務，彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央今年共提供4家廠牌疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋與高端，除了東洋屬於細胞型疫苗，其餘三種都是傳統疫苗，效果和副作用都差不多。

彰化基督教醫院今天在總院一樓開打公費流感疫苗，上午8點半就有民眾到場排隊，大家依序排隊填表量血壓並由醫師問診後施打疫苗，現場醫護人員指出，依照發配下來的批次這幾天都是打國光疫苗，但民眾對廠牌大都沒有太多疑問。今天長者完成一苗施打，每人還可以領到兩盒共十劑的新冠肺炎快篩劑。