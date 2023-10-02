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公費流感疫苗開打 長者完成施打還領到10劑快篩

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
公費流感疫苗今天開打，彰基上午8點半開打。記者林敬家／攝影
公費流感疫苗今天開打，彰基上午8點半開打。記者林敬家／攝影

公費流感疫苗於10月2日正式開打，65歲長者為施打主要對象之一，彰化各醫療院所皆安排動線提供服務，彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央今年共提供4家廠牌疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋與高端，除了東洋屬於細胞型疫苗，其餘三種都是傳統疫苗，效果和副作用都差不多。

彰化基督教醫院今天在總院一樓開打公費流感疫苗，上午8點半就有民眾到場排隊，大家依序排隊填表量血壓並由醫師問診後施打疫苗，現場醫護人員指出，依照發配下來的批次這幾天都是打國光疫苗，但民眾對廠牌大都沒有太多疑問。今天長者完成一苗施打，每人還可以領到兩盒共十劑的新冠肺炎快篩劑。

葉彥伯表示，經調查上午打氣和以往開打差不多，前幾年因新冠肺炎疫苗施打影響，讓65歲以上施打流感疫苗高達6成，接下來也會安排村里設站，讓不便到醫療院所的民眾也能施打。今年中央配發4家廠牌流感疫苗，其中高端疫苗是韓國疫苗，只是注射液到台灣分裝，但分配的疫苗量並不多。

公費流感疫苗今天開打，彰化各醫療院所皆安排動線提供服務。記者林敬家／攝影
公費流感疫苗今天開打，彰化各醫療院所皆安排動線提供服務。記者林敬家／攝影
公費流感疫苗今天開打，長者打疫苗每人還可領到10劑新冠肺炎快篩劑。記者林敬家／攝影
公費流感疫苗今天開打，長者打疫苗每人還可領到10劑新冠肺炎快篩劑。記者林敬家／攝影

流感疫苗 新冠肺炎

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