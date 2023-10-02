聽新聞
test
0:00 / 0:00
公費流感疫苗開打 長者完成施打還領到10劑快篩
公費流感疫苗於10月2日正式開打，65歲長者為施打主要對象之一，彰化各醫療院所皆安排動線提供服務，彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央今年共提供4家廠牌疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋與高端，除了東洋屬於細胞型疫苗，其餘三種都是傳統疫苗，效果和副作用都差不多。
彰化基督教醫院今天在總院一樓開打公費流感疫苗，上午8點半就有民眾到場排隊，大家依序排隊填表量血壓並由醫師問診後施打疫苗，現場醫護人員指出，依照發配下來的批次這幾天都是打國光疫苗，但民眾對廠牌大都沒有太多疑問。今天長者完成一苗施打，每人還可以領到兩盒共十劑的新冠肺炎快篩劑。
葉彥伯表示，經調查上午打氣和以往開打差不多，前幾年因新冠肺炎疫苗施打影響，讓65歲以上施打流感疫苗高達6成，接下來也會安排村里設站，讓不便到醫療院所的民眾也能施打。今年中央配發4家廠牌流感疫苗，其中高端疫苗是韓國疫苗，只是注射液到台灣分裝，但分配的疫苗量並不多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言