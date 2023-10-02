彰化提振商圈活力 老屋咖啡、創意餐廳獲創業租金補貼

彰化縣為吸引優質創業青年進駐商圈，提振商機，提供商圈租金補貼，去年聚集在彰化市永樂街，今年擴大到小西街及鹿港廟口，縣府每月核定補助最高1萬元，補助為期1年，今年共核定補助57萬6000元，有第二年獲得補助的店家，已研發出新技術，也有打進主流通路，創業路更上層樓。

彰化縣府這次核定補助有清泉咖啡、光之餐桌，以及樂米花藝、紙有為你、源味食在地青年，彰化縣長王惠美表示，商圈青年展店租金補助計畫已邁入第2年，以租金補貼圓夢展店，這次有榮獲City & Guilds國際咖啡師認證的黃晨珈提出申請，在鹿港小鎮開了「清泉咖啡」，運用日本與老歐洲等老物件、燈飾創造出復古溫暖氛圍。

還有獲2021奧迪創新獎及投身參與彰化扇庫百年光雕投影設計的黃啟嘉與擔任過紅葉大旅社咖啡廳店長李孟純一起創立「光之餐桌」，店家坐落在小西商圈，首度將光雕融入至餐桌。

王惠美也說，第1屆核定補助永樂商圈展店青年「源味食在關東煮」、「紙有為你-紙品禮物創作研究室」、「樂米花藝」、「啟航通訊行」，也在核定補助名單內，其中「源味食在關東煮」在創業2年成功打進7-11線上商城；以雙手與紙張打造永樂商圈獨特風景的「紙有為你-紙品禮物創作研究室」也創業研發出防水紙雕。