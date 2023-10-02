婦人頭痛視力模糊 腦內發現9公分腦瘤！手術後順利「拆彈」

1名65歲女性因頭痛伴隨視力模糊等症狀，誤以為是眼壓過高造成，檢查才發現是巨大腦瘤作祟。大里仁愛醫院腦神經外科醫師張育銘預估半年內極有可能會導致昏迷死亡，為她緊急動手術解除這個腦中的「不定時炸彈」救回一命。

婦人最近幾年因時常感覺頭痛、頭暈與視力模糊，到眼科診所檢查結果為眼壓過高，經眼科醫師建議到大型醫院檢查，才偶然發現右側前額葉有一顆直徑9公分的巨大腦膜瘤。

張育銘說，患者求診時已出現「顱內壓升高」症狀，包含頭痛、頭暈和眼壓升高等，核磁共振影像亦發現因為腫瘤壓迫使得旁邊的腦組織開始出現水腫，有可能再過3個月至半年就會因為壓力升高造成昏迷而死亡。所幸即時進行手術，將腫瘤完全切除，患者才順利恢復健康，沒有出現任何神經後遺症。

他說，腦膜瘤是顱內最常見的原發性腫瘤，一般9成為良性，因生長速度緩慢，往往難以察覺。除了有少數患者偶然中發現，大多數病人都是等到有神經壓迫症狀或顱內壓升高時才被診斷出來。除了上述提到的症狀，也會出現癲癇、肢體麻木無力或口齒不清等較少見的情況。

張育銘說，患者因為出現顱內壓升高，才需要施以「開顱腦瘤切除手術」將腫瘤切除，後續的病理報告發現是「非典型腦膜瘤」，為世界衛生組織分類第二級，分化程度介於良性與惡性之間，發生率較少，需要後續放射治療。

他說，依據腦膜瘤的研究認為，其成因可能與女性荷爾蒙的黃體激素有關係，女性比男性容易發生，比率大約為2比1，如果發現腦膜瘤時直徑不大，而且沒有影響到神經功能的話，其實也是可以選擇追蹤觀察。