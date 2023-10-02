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沙鹿精華區巷弄被丟垃圾成山 台中環保局罰國產署1200元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供

台中市沙鹿區沙田路一處巷弄被丟置大量垃圾已成山，地點是沙鹿精華區，在沙鹿區農會旁，也鄰近光田醫院和菜市場，民眾說很誇張；台中市環保局表示，上月中旬接獲民眾反映，土地所有人國產署未依規定限期清理，已依廢棄物清理發開罰1200元，將派員清除。

台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，路面狹窄，卻被丟棄大量垃圾，幾乎已無通路，垃圾堆積成山，附近民眾表示，這裡是可通行機車的小巷子，最近看到疑似一名阿伯撿拾回收物，不斷堆放在巷子裡，阻礙通行，影響環境衛生，都沒有人管真的很離譜。

台中市環保局表示，沙鹿區沙田路131號附近巷弄被棄置垃圾，今年9月14日接獲民眾反映，環保局發文給土地所有人限期清理 ，土地所有人國產署尚未清理，環保局已依廢棄物清理法告發處分1200元，近日將強制清除。

為防止民眾再任意棄置垃圾，環保局將裝設監視器，查獲行為人，將依法告發處1200元以上、6000元以下罰鍰。

台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，被丟大量垃圾成山，地點在沙鹿區農會旁，鄰近光田醫院及菜市場。圖／民眾提供

台中市 廢棄物 國產署

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