聽新聞
test
0:00 / 0:00
沙鹿精華區巷弄被丟垃圾成山 台中環保局罰國產署1200元
台中市沙鹿區沙田路一處巷弄被丟置大量垃圾已成山，地點是沙鹿精華區，在沙鹿區農會旁，也鄰近光田醫院和菜市場，民眾說很誇張；台中市環保局表示，上月中旬接獲民眾反映，土地所有人國產署未依規定限期清理，已依廢棄物清理發開罰1200元，將派員清除。
台中市沙鹿區沙田路131號附近一處巷弄，路面狹窄，卻被丟棄大量垃圾，幾乎已無通路，垃圾堆積成山，附近民眾表示，這裡是可通行機車的小巷子，最近看到疑似一名阿伯撿拾回收物，不斷堆放在巷子裡，阻礙通行，影響環境衛生，都沒有人管真的很離譜。
台中市環保局表示，沙鹿區沙田路131號附近巷弄被棄置垃圾，今年9月14日接獲民眾反映，環保局發文給土地所有人限期清理 ，土地所有人國產署尚未清理，環保局已依廢棄物清理法告發處分1200元，近日將強制清除。
為防止民眾再任意棄置垃圾，環保局將裝設監視器，查獲行為人，將依法告發處1200元以上、6000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言