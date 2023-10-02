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等10年… 彰化和美鎮美寮路 拓寬經費有譜

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣和美鎮美寮路目前只有8公尺寬，目前經費已有著落，將拓寬為13公尺，完工後，可以提升行車安全與順暢。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮美寮路目前只有8公尺寬，目前經費已有著落，將拓寬為13公尺，完工後，可以提升行車安全與順暢。記者劉明岩／攝影

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，最近獲交通部核定補助，總經費連同地方負擔共5.17億多元，預定明年初發包，約兩年可完工。不過，有地主向民代陳情，指部分路段只拓寬一側不公平，但縣府工務處長林漢斌說，施工路段大致採等距拓寬，縣府最近會辦公聽會說明。

美寮路從彰美路5段往東約940公尺路段已經拓寬，但再往東路段路寬只有8公尺，地方認為和美鎮近年來發展迅速，已無法應付需求，有拓寬迫切需求，但10多年來向交通部爭取補助，卻以車流量不足為由打回票。

縣府不放棄，再以闢建和群國中通學步道為由，最近才獲交通部核定補助4.29億、地方自籌8.8千萬元。縣府工務處表示，估計明年年初即可辦理發包，如果進度順利，可在兩年內完工。

工務處表示，美寮路拓寬工程是從和美市區往東銜接彰新路3段中寮社區前，全長約 2327 公尺，計畫路寬為 13 公尺，完工後，除了可以提升行車安全與順暢外，汽車及機慢車還可以分流，尤其和群國中前從柑井路到線東路間路段，設有通學步道，可以提升學童通學安全。

不過，縣議員賴清美表示，最近接獲美寮路可能被徵收的地主陳情，指稱部分路段往一側拓寬，對他們不公平，由於美寮路拓寬是地方長期的期待，希望縣府兼顧工程專業與民意，好好溝通，及早完成拓寬。

縣府工務處長林漢斌說，美寮部拓寬工程大致維持等距拓寬，但有兩處彎道會影響速限一致性，警方取締超速恐被批評是設置「道路陷阱」，因此在拓寬時，有必要做些微調整，民眾若有意見，可在公聽會中提出。

交通部 議員

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