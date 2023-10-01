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台中市昨增1本土登革熱個案 同住家人無不適

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北區公所開登革熱防治會議。圖／台中市政府提供
台中市北區公所開登革熱防治會議。圖／台中市政府提供

台中市衛生局今指出，昨新增1例本土登革熱個案，已通知居住所在地的北區公所及活動所在地的太平區公所，開設區級指揮中心防治會議，並執行居住地及活動地登革熱防治工作。

衛生局說，個案是70多歲退休男性，有癌症病史，潛伏期間無登革熱疫情熱區活動史，曾至太平區自有農地耕作，9月22日出現發燒、疲倦症狀，23日就醫未改善，27日因症狀持續至醫院就醫採檢NS1快篩陽性，經由中央研判確診，為台中市第24例本土登革熱個案，感染源調查中。同住家人5人目前皆無不適症狀，衛生單位將擴大疫調及追蹤同住者健康，並評估安排採檢。

衛生局長曾梓展說，依據疾病管制署統計資料至昨天，台中市共有30例境外移入及24例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有10例本土登革熱個案監測期滿，其餘本土個案及大里區群聚事件將陸續疫情監測至10月21日，請市民朋友務必落實防蚊和提高警覺。

他說，連假期間人潮往返頻繁，本土登革熱疫情風險持續升溫，提醒市民加強防蚊措施，穿著淺色薄長袖、長褲，並搭配使用含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液，避免蚊蟲叮咬。另也請持續落實居家戶內外容器減量，加強「巡」、「倒」、「清」、「刷」，如查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰。

登革熱 衛生局 疫情

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