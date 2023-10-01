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超夢幻！玉山赫見「七彩雲」奇景 更藏嬰孩睡顏

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投信義有民眾拍下七彩雲，彩雲下雲層猶如仰躺睡著的嬰孩，頭髮、眼睛、鼻子等臉部輪廓逼真，畫面寧靜而祥和。圖／陳才毅提供
南投信義有民眾拍下七彩雲，彩雲下雲層猶如仰躺睡著的嬰孩，頭髮、眼睛、鼻子等臉部輪廓逼真，畫面寧靜而祥和。圖／陳才毅提供

近期南投山區天氣晴朗，信義有民眾在玉山望高地區觀景，竟看見絢爛奪目的七彩雲，拍照留念後，更發現彩雲之下雲層，猶如嬰孩仰躺著側臉，寧靜而祥和，照片引發討論。日月潭氣象站表示，七彩雲是因雷雨胞雲頂冰晶受陽光折射造成。

南投信義玉山望高地區海拔約1400 公尺，鄰近台21線新中橫公路，是知名賞櫻景點，也能眺望美麗山景，當地民眾陳才毅日前下午4時觀景時，看見遠方雲層竟呈現絢爛奪目的七彩色調，夢幻迷人，因此趕緊拿手機拍攝記錄美麗瞬間。

陳才毅也將照片貼上網路與朋友分享，七彩雲奇景令眾人嘖嘖稱奇，更有友人眼尖發現，七彩雲之下的厚厚雲層，猶如仰躺睡著的嬰孩，從右側往左看，有捲捲的頭髮、眼睛、鼻子等臉部輪廓逼真，畫面寧靜而祥和，讓人感覺相當平靜。

中央氣象署日月潭氣象站表示，南投山區近日天氣良好，能見度佳，研判民眾看見嘉義方向的高山雲層，且當時雷雨胞發展高度較高，雲頂上也有些冰晶，經陽光折射，才出現七彩雲，且他所處地勢位置夠高，彩雲才未被較低的雲層擋住。

南投 高地

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