高鐵台中站人龍排到站外 在地人驚沒遇過...網批：自由座無限賣？

中秋連續假期最後一天，今（1）日不只國道掀北返車潮，高鐵台中站內許多人為了排上自由座，不僅月台塞滿等車人潮，排隊人龍更是一路綿延到站外，連在地人都驚呼「從沒遇過」。

高鐵台中站排隊等待自由座的人潮爆滿，一名正在隊伍中的網友在PTT曬圖分享，只見高鐵台中站的人潮皆聚集在2樓大廳，還有舉牌員舉著「北上自由座排隊」手板試圖維持秩序，原PO也透露「聽說月台已經炸了上不去」。

高鐵台中站人潮爆滿，一路滿溢到進站處。圖／讀者提供

民眾指出，現場排隊人潮已滿到進站處，要進入則需看票，若非對號座持票者不給進，排隊人龍一路從南下閘門口，排到要上捷運階梯前的商場廣場，就連在廣場還繞了好幾圈，甚至排到站外，讓在地人也驚訝，三大節跟過年都沒遇過。

網友們則直呼，「全車都可以站，還是擠爆」、「所以自由座都沒限量，無限賣？」、「那我明天一大早再搭高鐵回台北好了」、「高鐵台鐵化真的超可悲，還害到對號座」、「高鐵台鐵一樣多人，當然擠高鐵」；不過仍有人分享自己成功上車，「有位置，開心」、「擠爆了，在雲林月台排了一小時，進車廂還到桃園站才有位置」。