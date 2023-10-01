快訊

國道一號北上彰化、台中段入夜後仍壅塞 車禍事故16起

亞運棒球／全場驚呆！面對資格賽出線的泰國 中華隊先掉分

小犬颱風最快今晚升級「中型犬」 周二海陸警齊發機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵台中站人龍排到站外 在地人驚沒遇過...網批：自由座無限賣？

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵台中站排隊等待自由座的人潮爆滿。圖／讀者提供
高鐵台中站排隊等待自由座的人潮爆滿。圖／讀者提供

中秋連續假期最後一天，今（1）日不只國道掀北返車潮，高鐵台中站內許多人為了排上自由座，不僅月台塞滿等車人潮，排隊人龍更是一路綿延到站外，連在地人都驚呼「從沒遇過」。

高鐵台中站排隊等待自由座的人潮爆滿，一名正在隊伍中的網友在PTT曬圖分享，只見高鐵台中站的人潮皆聚集在2樓大廳，還有舉牌員舉著「北上自由座排隊」手板試圖維持秩序，原PO也透露「聽說月台已經炸了上不去」。

高鐵台中站人潮爆滿，一路滿溢到進站處。圖／讀者提供
高鐵台中站人潮爆滿，一路滿溢到進站處。圖／讀者提供

民眾指出，現場排隊人潮已滿到進站處，要進入則需看票，若非對號座持票者不給進，排隊人龍一路從南下閘門口，排到要上捷運階梯前的商場廣場，就連在廣場還繞了好幾圈，甚至排到站外，讓在地人也驚訝，三大節跟過年都沒遇過。

網友們則直呼，「全車都可以站，還是擠爆」、「所以自由座都沒限量，無限賣？」、「那我明天一大早再搭高鐵回台北好了」、「高鐵台鐵化真的超可悲，還害到對號座」、「高鐵台鐵一樣多人，當然擠高鐵」；不過仍有人分享自己成功上車，「有位置，開心」、「擠爆了，在雲林月台排了一小時，進車廂還到桃園站才有位置」。

高鐵 中秋 連續假期 PTT

相關新聞

3人住台中飯店花16萬「沒退房就被鎖房卡」 業者發聲明回應了

一名男子中秋連假帶父母到台中谷關頂級飯店入住，3天2夜3人費用16萬元，民眾抱怨「付了16萬換到尚未退房就被鎖房卡待遇」...

中秋收假...台中高鐵站自由座「驚人長龍」外溢到站外 北漂者傻眼

中秋節連假今天收假，台中高鐵站出現排「自由座」驚人長龍，從站內排到站外。豐原李先生要回台北上班，他說已排了2小時，不知何...

超夢幻！玉山赫見「七彩雲」奇景 更藏嬰孩睡顏

近期南投山區天氣晴朗，信義有民眾在玉山望高地區觀景，竟看見絢爛奪目的七彩雲，拍照留念後，更發現彩雲之下雲層，猶如嬰孩仰躺...

台中市昨增1本土登革熱個案 同住家人無不適

台中市衛生局今指出，昨新增1例本土登革熱個案，已通知居住所在地的北區公所及活動所在地的太平區公所，開設區級指揮中心防治會...

高鐵台中站人龍排到站外 在地人驚沒遇過...網批：自由座無限賣？

中秋連續假期最後一天，今（1）日不只國道掀北返車潮，高鐵台中站內許多人為了排上自由座，不僅月台塞滿等車人潮...

彰化二水山區頻傳動物棄養 動保志工找到幼貓...附近一群浪犬

彰化縣二水鄉、社頭鄉等八卦山區多次發生棄養、放生事件，動保志工最近又從路口監視器發現有一對男女疑似把小貓載往二水登山步道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。