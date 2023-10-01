彰化二水山區頻傳動物棄養 動保志工找到幼貓...附近一群浪犬

彰化縣二水鄉、社頭鄉等八卦山區多次發生棄養、放生事件，動保志工最近又從路口監視器發現有一對男女疑似把小貓載往二水登山步道區，無視一旁就有數隻流浪狗，就把貓棄養，志工發現後除了搶救小貓，也向警方備案，彰化動防所表示，違法棄養動物者，可處3萬元以上、15萬元以下罰緩，民眾勿以身試法。

最近南彰化八卦山區頻頻發生放生、棄養事件，日前社頭鄉清水岩步道被人以消災祈福之名放生300隻鵪鶉和150隻斑鳩、鴿子，卻造成大部分鵪鶉死亡，破壞環境衛生和生態，也有動保志工曾發現有人在二水鄉一次丟包好幾隻小狗，也有人棄養一窩小貓。

為扼止不法棄養，動保志工在二水鄉登山步道附近裝設路口監視器，近日即發現一對男女開著藍色貨車，將籠子裡的貓咪棄養在步道，畫面中顯示，數隻流浪狗還圍著貨車打轉，但男女還是無視貓咪若棄養在該處，可能會被流浪狗攻擊，仍以竹竿把籠子挑起丟在步道旁。

動保志工到現場找尋，發現一隻幼貓趴在圍籬上瑟瑟發抖，已帶回安置，志工發文生氣表示「對於動物保護意識到底要有多薄弱？浪浪就是這些人造成的」，大家不要再把任何錯誤怪罪在不會說話的浪浪身上了。

動保志工說，這樣把把貓載上山丟掉，打算讓一群浪犬追殺撕咬致死嗎？這些被棄養的貓犬都還沒被結紮，只會讓浪浪的問題更惡性循環，更加嚴重，他們已向警方備案，也希望相關單位能重視，對惡意棄養者開罰。

彰化縣彰化縣動物防疫所長董孟治表示，依據「動物保護法」，違法棄養動物者，可處3萬元以上、15萬元以下罰緩，待警方查出棄養者做完筆錄後，再由動防所進行訪談，若查證屬實就裁罰。