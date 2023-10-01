輪椅族怕麻煩不搭公車 寧冒險用頭控騎電動改裝車上路

台中市有1540輛公車，1295輛是低底盤公車，占84%。全市身心障礙者約13萬人，山海屯脊損傷者協會理事長蕭雅之說，每年會員投訴近三成提到搭公車不便，部分公車不是侯車亭沒空間放渡板就是故障，還有駕駛請身障者等下班，但偏遠地區班距一、兩個小時，令人傻眼。修平科大大二方姓學生雙手萎縮，坐輪椅但校外搭公車極不方便，只能冒險用頭部控制電動車，每天慢慢騎上學回家。

台中市交通局表示，交通局將邀集相關單位會勘修平科大侯車亭，一併檢討無法放置渡板及人行道不平整等問題，儘速改善。歷年均邀集身障者福利團體及客運業者，共同檢視輪椅上下公車作業原則，規範駕駛員服務輪椅乘客時適時側傾車輛、降低車身高度、設置斜坡板，提供必要協助，市府會持續努力，提供好的無障礙搭乘服務。

市議員張芬郁說，台中有八成四的公車是低底盤，但修平科技大學方姓學生反映，校外候車亭設在人行道上，人行道破損輪椅無法通行，更無空間讓公車放下渡板，學生只能冒險在人行道外的斑馬線攔車。

方姓學生說，他雙手萎縮只能靠頭部緩慢操控輪椅方向，住霧峰，曾搭公車後來怕麻煩司機不敢搭。有些駕駛願意在斑馬線「違規」停下來放斜板，但搭過幾次怕駕駛受罰，不敢再搭。他天天騎改裝電動車，用頭部慢慢控制方向，騎50分鐘才能到家，雖危險，但沒有家人朋友有空接送，只能出此下策。

蕭雅之說，每場會員座談至少三成提及公車不方便輪椅上落，不少公車斜板故障或侯車亭在人行道沒空間放渡板，有的駕駛乾脆讓身障者等下一班車，但偏遠地區錯過一班就要等一兩個小時，非常無奈。

行駛修平科大的公車駕駛說，他很樂意在斑馬線上「違規」放下斜板接送身障學生，但很多身障學生很久不搭公車了，甚至有人跟他說，不好意思麻煩駕駛，他覺得是政府對不起他們。

張芬郁說，市長盧秀燕在施政報告書提到，低底盤公車佔比87.4%，六都第二，卻沒考量有多少候車環境是無法放下公車斜板，要求交通局等單位檢視全市站點，一併改善。