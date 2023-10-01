國慶焰火台中登場 市府五大系列活動 估帶26億觀光產值

國慶焰火今年在台中中央公園舉辦，中市府特別推出五大系列活動，依序為「國際踩舞嘉年華」、「搖滾台中」、「國慶焰火」，接著再由「台中爵士音樂節」、「台中購物節」一路慶典到年底；中市府預估，將帶來超過230萬人次、逾26億的觀光產值。

「112國慶焰火在台中」10月9日暖身活動於當晚6時30分登場，將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩演出。

台中市國慶升旗典禮將於10日上午8時，在市府廣場前舉辦，眾所矚目的國慶焰火晚間中央公園正式登場，將由3萬發焰火彈，長達36分鐘的璀燦，陪民眾歡度國慶。

觀旅局提到，「112國慶焰火在臺中」規畫兩天活動，除在中央球場及漢翔公司南草皮設置主觀賞區外，亦規畫15處鄰近建議觀賞點，預估吸引至少50萬人潮，創造超過11億5800萬元的觀光產值。

此外，台中國際踩舞嘉年華於中秋連假9月29日至10月1日登場，邀請國內外知名舞團，一起舞動踩街、歡慶中秋，為台中觀光節慶活動揭開精彩序幕，預估遊客人次將達20萬，預計可創造約4億6320萬元觀光產值。

搖滾台中將於7日重磅回歸，以Fly To The Future為主軸，有「飛翔、跳躍、衝擊」三大舞台，超過30組國內外知名樂團輪番開唱，為國慶焰火活動「熱場」。新聞局說，2022年疫情解封後，再次舉行實體活動，2日活動吸引逾17萬人次到場，今年預估將為台中觀光食宿業，再帶來一波人潮與商機。

國慶焰火結束後，將由台中爵士音樂節接棒，超過10國專業樂團樂手，以及在地知名爵士樂團帶來高水準的演奏，另有20場爵士音樂表演；中市文化局預估，將可吸引150萬觀賞人次，並整合本藝文、文創禮品等相關產業，可創造超過10億經濟產值。