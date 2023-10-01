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10月2日起 台中交通月票增加21家客運43條路線

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
10月2日起，台中市交通定期優惠月票增21家客運、43條路線。記者陳秋雲/攝影
10月2日起，台中市交通定期優惠月票增21家客運、43條路線。記者陳秋雲/攝影

10月2日起，台中境內公共運輸定期方案（TPASS)新增21家公路客運公司，適用43條公路客運服務，跨縣方案在台中、甚至擴及彰投使用，優化中部定期方案。

交通局長葉昭甫指出，持台中境內定期票，新納入公路客運服務，除原本境內市區客運、台鐵、捷運及公共自行車外，新增台中境內的43條公路客運路線服務，只要上、下車站點都位在台中境內即可享免費。

交通局表示，這次擴大使用的公路客運路線是原本跨縣市、甚跨出中彰投苗的路線。例如台中到西螺的6882路橫跨台中、彰化及雲林縣，原本未納入中部地區定期票適用路線，10月2日起不但可持中彰投苗定期票搭乘台中-彰化溪州鄉的區間，更可以持台中、彰化境內方案，搭乘該縣市境內的路段，超過方案的使用範圍，例如持中彰投苗定期票搭乘至西螺地區，則以搭乘區間原票價扣款。

交通局指出，距台中境內23家客運公司，逐一溝通，有2家不願配合，其他21家同意配合。

以往有不少乘客誤搭上跨縣市公車，且上車刷卡就被扣款，抱怨分不清。例如同是統聯公車，在同一條路上鄰近的站點，有的要扣款有的不用扣款，乘客表示趕時間沒看清楚，很容易被誤扣。

葉昭甫表示，台中市7月1日推出全國最優惠的台中境內定期票，市民優惠價只要299元，獲通勤族與學生肯定，截至9月底中部地區定期票已銷售近8萬張，市區公車、台中捷運及公共自行車運量穩定成長，公車、捷運、台鐵「坐免驚」，10月2日起台中境內定期票擴大納入公路客運服務。

葉昭甫提到，公共運輸定期票7月上線初期，民眾僅能持悠遊卡及一卡通購買的定期票搭台鐵，現在愛金卡和台鐵局共同克服技術困難。10月2日起即可利用愛金卡購買定期票搭乘台鐵，務必走TPASS專用通道進站，避免誤扣，只要進站或出站超出方案範圍，則依現行整段電子票證規則扣款。

台鐵 台中捷運 公車

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