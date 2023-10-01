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影／日月潭魚虎球入秋竟大爆發 單日撈破6千尾

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭今年入秋後魚虎球大爆發，中秋節前的電撈行動一舉捕獲6323尾，創下今年單日紀錄。圖／讀者提供
日月潭今年入秋後魚虎球大爆發，中秋節前的電撈行動一舉捕獲6323尾，創下今年單日紀錄。圖／讀者提供

日月潭遭魚虎入侵，夏季進入繁殖期，通常入秋繁衍趨緩，南投縣政府電撈魚虎球防治，未料今年入秋後魚虎球竟大爆發，中秋節前的電撈行動更一舉捕獲6323尾，創下今年單日紀錄，也讓今年撈捕量突破2.6萬尾，已超過去年的1.6萬尾。

外來種「魚虎」學名小盾鱧，疑遭人放生日月潭，成魚體型大、攻擊性強，每年7月進入繁殖高峰期，幼魚體色通紅，會集結成魚球，由成體護幼出動獵食，隨氣候轉涼，入秋後繁衍趨緩，縣府與清大團隊、漁會合作，近年電撈魚虎球防治。

2020年首度在夏天電撈魚虎球共移除約8000尾，2021年則捕獲3.4萬尾，創新高；去年疑受氣候影響，魚虎球遲至7月底才現蹤，電撈量因此大減僅約1.6萬尾；今年回歸正常，魚虎球6月底就出沒，7月初展開電撈，起初成效卻不好。

縣府統計，今年從7月展開周期性電撈作業，每周至少電撈1次，以免過度電撈打草驚「魚」，起初撈捕狀況尚可，直至7月底捕獲約1.1萬尾，8月起受颱風、降雨等影響，成效不佳，直至9月中旬僅1.3萬尾，原本判斷恐難突破去年數量。

未料卻有漁民發現，捕獲的日月潭母魚虎腹中有卵，疑似二次抱卵，憂心繁衍期恐延後，果然在9月中下旬就捕獲上千尾「魚虎球」，漁民表示，入秋後還能抓到有爸媽帶的魚球，且最小僅約2公分，真的是頭一次，相當反常，令人意外。

之後，電撈團隊又陸續捕獲大量魚虎球，其中在中秋節前、27日的電撈行動更一舉捕獲6323尾，數量驚人，也創下今年最高單日紀錄，也讓今年電撈累積量達2.6萬尾，比去年還多出1萬尾；至於，魚虎球入秋大爆發原因則仍待觀察釐清。

縣府表示，魚虎幼體通常集中5、6月孵化，今年入秋後大量出現新孵幼體，是二次抱卵或繁殖期受氣候影響延後等，還要持續觀察監測及記錄，現階段仍會持續電撈防治，盡可能的降低其在潭區的族群數量，全力抑制魚虎擴大繁衍。

中秋節 日月潭 團隊

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