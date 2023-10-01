聽新聞
test
0:00 / 0:00

地主不清空地 遭譏成南投版「大安森林公園」

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
雜草叢生 南投市彰南路閒置空地雜草叢生，民眾嘲諷為南投版「大安森林公園」。圖／讀者提供
雜草叢生 南投市彰南路閒置空地雜草叢生，民眾嘲諷為南投版「大安森林公園」。圖／讀者提供

南投市彰南路多塊空地閒置雜草叢生，南投市民自嘲為南投版「大安森林公園」，吸引野狗、蛇類群聚，影響居民生活。南投縣環保局表示，將通知土地所有權人加強清理，如再不改善，將依廢棄物清理法連續告發，可開罰1200元至6000元。

南投市劉先生說，他以前在台北市工作，大安森林公園是市民運動休閒的綠地空間，回到南投老家後，發現彰南路旁有幾塊空地，部分規畫為停車場，其餘以黑色塑膠布覆蓋地面，雜草仍從塑膠布縫隙間蔓延生長。

他說，主管機關若有意規畫為森林公園，應定時清理雜草，否則市中心雜草叢生，野狗越來越多，甚至還有蛇類聚集，向縣府申訴也沒有下文，希望主管機關擔起責任，改善環境問題。

有市民認為，市區空地雜草叢生，主管機關沒有魄力執法，會出現「破窗理論」，地主不盡責任清理環境，雜草空地只會越來越多。

南投縣環保局表示，將清查土地所有權人身分，要求清理、維護，縣府9月已公告相關規定，針對指定的都市計畫區，若雜草叢生高度超過50公分或超越所有權界線，戶外未清除積水或積水容器而孳生病媒蚊孑孓，道路、空地或建築物外堆置廢棄物行為，都屬於法律明定的違法行為。

環保局說，土地缺乏清理維護，將要求限期改善，若未改善依廢清法第27條、第50條規定，處1200元至6000元罰鍰，可按日連續處罰，呼籲地主、屋主應善盡管理責任。

南投 大安森林公園 主管

延伸閱讀

南投市空地雜草叢生 巿民自嘲南投版「大安森林公園」

防制噪音車中秋擾民 淡水警聯合環保局取締告發46件

3天中秋連假收垃圾不打烊 竹市環保局提醒「瓦斯罐要回收」

南投重陽節敬老禮金下周起發放 受惠人數近十萬

相關新聞

國慶焰火在台中 國旗懸掛數倍增

中秋連假今收假，國慶連假接力報到。今年國慶焰火在台中施放，中市府表示，今年街頭國旗將懸掛1.6萬面，數量是去年2倍，施放...

地主不清空地 遭譏成南投版「大安森林公園」

南投市彰南路多塊空地閒置雜草叢生，南投市民自嘲為南投版「大安森林公園」，吸引野狗、蛇類群聚，影響居民生活。南投縣環保局表...

影／「雞籠城隍文化祭」日巡登場 小小范謝將軍、家將超萌

基隆護國城隍爺今天下午從基隆忠一路城隍廟對面海洋廣場出巡，各地城隍爺也共襄盛舉，城隍爺威武出巡，家將分送4千鹹光餅保平安...

大埔截水溝堤岸工程施工 明起這路段全線封閉4年

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第四區段即將施工，兩側堤岸道路埔內街延和一號橋上游側至大埔路縣道137線延平橋全線明天起...

黑泥玩拔河、水田打排球「吃土」 彰化另類黑泥觀光正夯

偏鄉社區發展地方特色，也帶來「黑泥觀光財」，彰化縣二水鄉泉源社區每年9月在八堡圳旁舉辦黑泥田拔河、聽見河流在唱歌活動。二林鎮斗苑休閒農區的熱血大叔，則發起水田排球賽，吸引外縣市隊伍組隊報名。芳苑鄉仁愛社區與人劇團合作，今年也舉辦潮間帶劇場，自己人演自己的悲喜，凝聚社區也帶動觀光。

中秋最「驚」烤肉趴！台中烤全鱷有人驚也有人愛

台中北屯張姓豪宅主人28日斥資逾10萬元在家舉辦中秋烤肉趴，為了給親友驚喜，今年邀請鱷魚料理達人「阿凱」烤全鱷，親友一見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。