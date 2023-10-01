地主不清空地 遭譏成南投版「大安森林公園」

南投市彰南路多塊空地閒置雜草叢生，南投市民自嘲為南投版「大安森林公園」，吸引野狗、蛇類群聚，影響居民生活。南投縣環保局表示，將通知土地所有權人加強清理，如再不改善，將依廢棄物清理法連續告發，可開罰1200元至6000元。

南投市劉先生說，他以前在台北市工作，大安森林公園是市民運動休閒的綠地空間，回到南投老家後，發現彰南路旁有幾塊空地，部分規畫為停車場，其餘以黑色塑膠布覆蓋地面，雜草仍從塑膠布縫隙間蔓延生長。

他說，主管機關若有意規畫為森林公園，應定時清理雜草，否則市中心雜草叢生，野狗越來越多，甚至還有蛇類聚集，向縣府申訴也沒有下文，希望主管機關擔起責任，改善環境問題。

有市民認為，市區空地雜草叢生，主管機關沒有魄力執法，會出現「破窗理論」，地主不盡責任清理環境，雜草空地只會越來越多。

南投縣環保局表示，將清查土地所有權人身分，要求清理、維護，縣府9月已公告相關規定，針對指定的都市計畫區，若雜草叢生高度超過50公分或超越所有權界線，戶外未清除積水或積水容器而孳生病媒蚊孑孓，道路、空地或建築物外堆置廢棄物行為，都屬於法律明定的違法行為。

環保局說，土地缺乏清理維護，將要求限期改善，若未改善依廢清法第27條、第50條規定，處1200元至6000元罰鍰，可按日連續處罰，呼籲地主、屋主應善盡管理責任。