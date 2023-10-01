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彰化工廠輔導納管金19億 環團建議撥款做違章拆除

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣截至目前已收取納管輔導金及營運管理金累計四年約19億元，陸續用在縣內水域改善工程以及環保相關稽查。本報資料照片
彰化縣截至目前已收取納管輔導金及營運管理金累計四年約19億元，陸續用在縣內水域改善工程以及環保相關稽查。本報資料照片

特定工廠登記辦法發布後，彰化縣納管輔導未登記工廠繳納的納管輔導金、營運管理金，迄今累積19億元，縣府去年撥1億元用於周邊水域改善工程，今年撥款6千萬補助進行汙染稽查。環團認為，縣內違章工廠多，應撥款拆除違章工廠。縣府表示，依規定得專款專用，目前沒有明列用於拆除，須經修法放寬。

彰化縣目前已納管的未登記工廠且申請改善計畫達5684家，核准改善計畫4107家，核准率約72.2%；全國核准改善計畫7千多件，彰化核准件數最多。不過，去年3月19日受理低汙染未登記工廠納管截止後，仍有約5百家未補正完成或繳交納管輔導金，部分業者申請納管卻未提出改善。

彰化縣經濟暨綠能發展處表示，有業者趕在期限前送改善計畫大綱，後續仍須補件，也有業者申請納管時建物有誤差申請更正，有的業者為符合消防規定，申請變更增設消防機房等，導致還無法核准。

彰化縣特定工廠的輔導金、管理金累計19億元，彰化縣環保聯盟主任吳慧君說，彰化違章拆除預算不足，應撥出部分款項用來拆除違章，否則每月拆1到2家，「何時才能拆到農地工廠？」納管基金也要設平台監督。

彰化縣經綠處表示，工廠輔導法對於納管輔導金運用有相關規定，優先用於廢水處理與排放機制、空汙改善等，未名列可用於拆除工作。

官員表示，現在納管金使用限制多，未詳列如何使用，建議中央修法放寬使用面向，例如補助未登工廠遷廠或設施改善，改善未登記工廠周遭環境，設置公園、停車場，甚至撥款為周邊居民健檢等。

農地工廠 停車場

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