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國慶焰火在台中 國旗懸掛數倍增

聯合報／ 記者余采瀅陳俊智／連線報導
迎接國慶，台中市重要路段懸掛1.6萬多面國旗，數量是去年2倍，也是歷年最多。圖／台中市政府提供
迎接國慶，台中市重要路段懸掛1.6萬多面國旗，數量是去年2倍，也是歷年最多。圖／台中市政府提供

中秋連假今收假，國慶連假接力報到。今年國慶焰火在台中施放，中市府表示，今年街頭國旗將懸掛1.6萬面，數量是去年2倍，施放國慶焰火的中央公園周邊道路都能看見。桃園市長張善政上任後首度迎國慶，市府表示，往年懸掛2千多面國旗，今年倍增到4500多面，從市區到復興山區都有旗海飄揚。

明年1月選總統，雙十國慶台中街頭國旗倍增，引發政壇議論。民進黨議會黨團總召何文海說，平常心看待就好。但也有綠營私下議論，「國旗加倍給人拚選舉的聯想」。

國民黨議會黨團書記長黃馨慧說，國旗代表國家，2024也是選中華民國總統，加上國慶焰火在台中，多插幾面國旗有什麼不對嗎？

台中市民政局長吳世瑋說，今年國慶焰火在台中，加上疫情結束，市長盧秀燕只是國旗數量要倍增，用旗海歡迎國內外遊客來台中。

建設局長陳大田說，今年街頭懸掛1.6萬多面國旗，比去年8千多面倍增，也是歷年來最多，整個10月都看得見旗海飄飄。

市府表示，今年新開通的中科西南巷道路（西屯路3至4段）、中央公園周邊道路、中科地標愛琴橋等，都加入懸掛國旗的路段，跨越行政區的交通要道如台灣大道、向上路、環中路、文心路等，還有高鐵烏日站周邊道路，都已懸掛國旗。

市府表示，懸掛路段也增加一倍，從去年25處，今年增加到51處。

桃園市過去綠營執政，國民黨籍的張善政上任後，迎接第1個國慶日，張定調「國旗要大方掛出來」。

市府表示，往年國慶日懸掛2千多面國旗，今年預計倍增到4500多面，桃園市重要道路到復興山區，還有各風景區都看得到國旗。

桃園市府表示，國慶日一定會有國旗，今年國慶升旗請來入籍桃園的「森林王子」張泰山領唱國歌。

明天將發表「國慶升旗」線上遊戲，透過電腦鍵盤操控，讓畫面中的小國旗隨案件速度「升旗」。

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