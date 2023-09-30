快訊

Disney +也要打擊寄生帳號了！「這國家」收到通知信 11月起開始實施

熱水器無故自燃發生火警 高市消發現竟是水龍頭惹禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投市空地雜草叢生 巿民自嘲南投版「大安森林公園」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市彰南路空地閒置雜草叢生，民眾嘲諷為南投的「大安森林公園」。圖／讀者提供
南投市彰南路空地閒置雜草叢生，民眾嘲諷為南投的「大安森林公園」。圖／讀者提供

南投市彰南路多塊空地閒置雜草叢生，南投市民自嘲為南投版「大安森林公園」，吸引野狗、蛇類群聚，影響居民生活。南投縣環保局表示，將通知土地所有權人加強清理環境，如再不改善將依廢棄物清理法連續告發。

南投市劉先生說，他以前在台北市工作，台北大安森林公園是市民運動休閒的綠地空間。回到老家南投市後，發現彰南路旁有幾塊空地，部分規畫為停車場，其餘以黑色塑膠布覆蓋地面，但久而久之雜草仍從塑膠布縫隙野蠻生長。

他說，這幾塊地如果主管機關有意規畫為綠地做為森林公園，應定時清理雜草，否則市中心雜草叢生，野狗越來越多，甚至還有蛇類聚集。向縣府申訴也沒有結果，希望主管機關能擔起責任，改善環境問題。

也有市民認為，市區空地雜草叢生，主管機關沒有魄力執法，會出現「破窗理論」地主不願盡責任清理環境，雜草空地越來越多。

南投縣環保局表示，派員了解並定位土地資訊，要求土地所有權人清理維護土地，縣政府9月已經公告「南投縣指定清除地區汙染環境行為」，對指定的都市計畫區，一、包括雜草叢生，越所有權界線外或高度超過50公分未修剪。二、戶外未清除積水或積水容器致孳生病媒蚊孑孓。三、道路、空地或建築物外堆置廢棄物行為，加強管理。

環保局說，對這些土地、空汙所有權人將要求限期改善，若過期未改善，將依廢棄物清理法第27條、第50條規定，處1200元以上6000元以下罰鍰，並可按日連續處罰。希望地主、屋主都能善盡責任，避免雜草孳生蚊蠅，維護環境整潔。

南投 大安森林公園 廢棄物

延伸閱讀

玉山明起封兩天 玉山主群峰線郡大林道將先後整修封閉

中秋連假南投景點遊客相對冷清 清境農場宣告紅葉到來

南投縣通報登革熱、南投市今新增一例 埔里開設二級防治

影／南投台銀驚傳墜樓！工人掛3樓高天花板慘摔 路人尖叫

相關新聞

中秋最「驚」烤肉趴！台中烤全鱷有人驚也有人愛

台中北屯張姓豪宅主人28日斥資逾10萬元在家舉辦中秋烤肉趴，為了給親友驚喜，今年邀請鱷魚料理達人「阿凱」烤全鱷，親友一見...

南投市空地雜草叢生 巿民自嘲南投版「大安森林公園」

南投市彰南路多塊空地閒置雜草叢生，南投市民自嘲為南投版「大安森林公園」，吸引野狗、蛇類群聚，影響居民生活。南投縣環保局表...

彰化農地違章納管金19億用於環保改善 環團：先拆違章

特定工廠登記辦法2020年3月20日發布實施，核准納管及臨登轉特登即須繳納至隔年納管輔導金及營運管理金， 彰化縣截至目前...

台中道路國旗懸掛數倍增 1.6萬多面國旗飄揚迎國慶

迎接雙十國慶到來，打造熱鬧的國慶街頭，台中市長盧秀燕邀請市民一同慶賀國家重要節日，建設局與各區公所協力於重要路段懸掛共1...

柔道男神楊勇緯亞運奪金後返國 盧秀燕今將親自祝賀

「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運男子柔道60公斤金牌戰中，成功擊敗南韓選手，不只是他首度拿下亞運金牌，更是中華隊本屆第一金。...

黑泥玩拔河、水田打排球「吃土」 彰化另類黑泥觀光正夯

偏鄉社區發展地方特色，也帶來「黑泥觀光財」，彰化縣二水鄉泉源社區每年9月在八堡圳旁舉辦黑泥田拔河、聽見河流在唱歌活動。二林鎮斗苑休閒農區的熱血大叔，則發起水田排球賽，吸引外縣市隊伍組隊報名。芳苑鄉仁愛社區與人劇團合作，今年也舉辦潮間帶劇場，自己人演自己的悲喜，凝聚社區也帶動觀光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦