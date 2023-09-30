南投市空地雜草叢生 巿民自嘲南投版「大安森林公園」

南投市彰南路多塊空地閒置雜草叢生，南投市民自嘲為南投版「大安森林公園」，吸引野狗、蛇類群聚，影響居民生活。南投縣環保局表示，將通知土地所有權人加強清理環境，如再不改善將依廢棄物清理法連續告發。

南投市劉先生說，他以前在台北市工作，台北大安森林公園是市民運動休閒的綠地空間。回到老家南投市後，發現彰南路旁有幾塊空地，部分規畫為停車場，其餘以黑色塑膠布覆蓋地面，但久而久之雜草仍從塑膠布縫隙野蠻生長。

他說，這幾塊地如果主管機關有意規畫為綠地做為森林公園，應定時清理雜草，否則市中心雜草叢生，野狗越來越多，甚至還有蛇類聚集。向縣府申訴也沒有結果，希望主管機關能擔起責任，改善環境問題。

也有市民認為，市區空地雜草叢生，主管機關沒有魄力執法，會出現「破窗理論」地主不願盡責任清理環境，雜草空地越來越多。

南投縣環保局表示，派員了解並定位土地資訊，要求土地所有權人清理維護土地，縣政府9月已經公告「南投縣指定清除地區汙染環境行為」，對指定的都市計畫區，一、包括雜草叢生，越所有權界線外或高度超過50公分未修剪。二、戶外未清除積水或積水容器致孳生病媒蚊孑孓。三、道路、空地或建築物外堆置廢棄物行為，加強管理。

環保局說，對這些土地、空汙所有權人將要求限期改善，若過期未改善，將依廢棄物清理法第27條、第50條規定，處1200元以上6000元以下罰鍰，並可按日連續處罰。希望地主、屋主都能善盡責任，避免雜草孳生蚊蠅，維護環境整潔。