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台中道路國旗懸掛數倍增 1.6萬多面國旗飄揚迎國慶

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
迎接雙十國慶到來，台中市重要路段懸掛共1.6萬多面國旗，為歷年最多，旗海飄揚城市。圖／台中市政府提供
迎接雙十國慶到來，台中市重要路段懸掛共1.6萬多面國旗，為歷年最多，旗海飄揚城市。圖／台中市政府提供

迎接雙十國慶到來，打造熱鬧的國慶街頭，台中市長盧秀燕邀請市民一同慶賀國家重要節日，建設局與各區公所協力於重要路段懸掛共1.6萬多面國旗，為歷年最多，10月限定旗海城市，歡迎民眾拍照打卡，歡慶雙十。

建設局長陳大田表示，建設局今年與各區公所協力合作，大幅提升插掛國旗數量及密度，於重要道路插掛國旗，從原有25路段增加至51路段。

陳大田說，今年新增已開通的中科西南向（西屯路三段至四段）、中央公園周邊道路及中科愛琴橋等懸掛的亮點路段，也加入跨區串聯路段的懸掛作業，包括向上路、台灣大道、環中路、文心路及文心南路、北屯路、崇德路、中清路、公益路、市政路、忠明路、忠明南路、五權路、五權南路及高鐵烏日站周邊等路段插掛，讓旗海飄揚城市。

建設局指出，此次國旗懸掛期間為10月1日至10月31日，每日將派員巡查國旗懸掛情況，民眾若發現國旗歪斜或破損，請通報1999市民專線，以利及時更換。

迎接雙十國慶到來，台中市重要路段懸掛共1.6萬多面國旗，為歷年最多，10月限定旗海城市，歡迎民眾拍照打卡，歡慶雙十。圖／台中市政府提供
迎接雙十國慶到來，台中市重要路段懸掛共1.6萬多面國旗，為歷年最多，10月限定旗海城市，歡迎民眾拍照打卡，歡慶雙十。圖／台中市政府提供

國旗 國慶 台中市

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